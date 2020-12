Antonio, fratello Iva Zanicchi/ Morto di Coronavirus: “ha vissuto una brutta agonia”

Antonio è il fratello di Iva Zanicchi scomparso dopo aver contratto il Coronavirus. Il 2020 è stato un anno davvero terribile per l’aquila di Ligonchio che ha dovuto affrontare e combattere contro Covid-19. In famiglia, infatti, quasi tutti si sono contagiati come ha raccontato l’artista in una intervista al settimanale DiPiù: “ce lo siamo attaccato in famiglia. C’erano i parenti, giravano i nipoti. Non c’è niente da fare, eravamo lì, tutti insieme”. Non solo lei, ma anche il fratello Antonio e la sorella hanno preso il Coronavirus, ma purtroppo per il fratello c’è stato poco da fare visto che lo scorso 25 novembre è morto in ospedale. “E’ morto in un letto dello stesso ospedale in cui ero stata ricoverata – ha dichiarato la Zanicchi – Antonio è stato colpito dal coronavirus in modo devastante. Il virus ha preso i polmoni in modo devastante, in maniera più violenta rispetto a me. Si è diffuso velocemente e gli ha messo in crisi tutti gli organi. Poi lui era cardiopatico e questa sua condizione un po’ traballante non lo ha aiutato a reagire, a migliorare. Ha vissuto una brutta agonia”.

Iva Zanicchi: “mio fratello Antonio mi ha dedicato il suo ultimo videomessaggio”

Parole strazianti quelle pronunciate da Iva Zanicchi sulla morte del fratello Antonio che ha anche condiviso con il pubblico un dettaglio privato; poco prima di morire il fratello le ha mandato un ultimo video messaggio quasi come se volesse dirle addio. “Mi ha dedicato il suo ultimo videomessaggio – ha confessato la cantante -. Prima che lo sedassero mi ha salutato dicendo che ci voleva molto bene. Mi rimarrà dentro per sempre questa cosa». Anche la sorella della Zanicchi è ricoverata a causa del Covid-19, ma fortunatamente le sue condizioni non sembrano gravi: «Sta migliorando, ne sta uscendo bene. Ma siamo provate dalla perdita di Antonio”. Dopo il fratello anche la sorella ha contratto il virus, ma le sue condizioni al momento sembrerebbero buone come ha raccontato la Zanicchi: “è ancora ricoverata, ma sta migliorando. Lei ne sta uscendo bene. Come me, anche lei è molto provata dalla perdita di Antonio”.



