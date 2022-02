Antonio, fratello Iva Zanicchi morto per Covid/ “Ciao fratello mio. Ti ho amato…”

ANTONIO ZANICCHI, FRATELLO IVA MORTO PER COVID

Tra pochi giorni Iva Zanicchi calcherà ancora una volta il palco di Sanremo. La cantante sarà in gara col brano “Voglio amarti”. La grintosa cantante romagnola arriva alla kermesse musicale italiana più famosa dopo un paio di anni particolarmente difficili. Nel novembre del 2020, infatti, ha perso il fratello, Antonio Zanicchi, scomparso per il Covid. In una intervista ha raccontato come il virus prese piede in casa sua contagiando praticamente tutta la famiglia.

“Il virus è entrato in casa e ci ha infettati tutti alla cresima del nipote di mia sorella. Sono distrutta, sono l’unica che è tornata a casa negativa. Mio marito positivo, mia figlia positiva, mio genero anche con i nipoti, i miei fratelli, insomma tutti”. Pochi giorni dopo la drammatica notizia della morte del fratello Antonio, all’epoca 77enne.

CHI ERA IL FRATELLO DI IVA ZANICCHI

Antonio Zanicchi era un pensionato dell’Eni che da anni soffriva di una malattia cardiaca. Come detto in precedenza, anche Iva Zanicchi, 80 anni, era risultata positiva al virus ed era stata ricoverata aggiornando i suoi fan dall’ospedale sulle sue condizioni di salute. La cantante aveva espresso più volte gratitudine agli infermieri e ai medici che stanno combattendo tuttora una lotta costante contro il virus.

Se Iva Zanicchi riuscì a rimettersi, la sorte fu più avversa nei confronti di Antonio, il quale spirò qualche giorno dopo, ricoverato all’Ospedale di Vimercate. “Ciao fratello mio. Ti ho amato come un figlio”. E’ questo il messaggio commosso con il quale la cantante Iva Zanicchi disse addio su Instagram all’amato fratello, morto dopo avere contratto il Covid-19, inserendo una foto che li ritraeva insieme.

