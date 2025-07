Antonio spiazza ancora a Temptation Island 2025 con una fuga dal villaggio dei fidanzati dopo una promessa fatta da Francesco alla fidanzata Valentina

Non c’è puntata di Temptation Island 2025 senza qualche reazione eclatante di Antonio, e anche la quinta puntata non ne è stata priva. Il fidanzato di Valentina ha perso letteralmente le staffe (di nuovo) di fronte alla visione di un filmato di una nuova esterna tra lei e il single Francesco, che prima l’ha portata in giro sul quad, poi al mare. A far scattare l’ira è stata però una promessa fatta dal tentatore alla fidanzata: “Quando usciamo da qui ti porto a vedere una partita del Napoli in Tribuna Posillipo”.

Simone e Sonia, spunta la vecchia foto: fan di Temptation Island commossi/ "Ecco come erano da giovani"

Antonio, grandissimo tifoso del Napoli, è letteralmente esploso, lasciando di corsa il capanno per fuggire dal villaggio dei fidanzati e recarsi in quello delle fidanzate. Il motivo? Poter affrontare Francesco in un faccia a faccia dopo ‘l’affronto’ della partita del Napoli offerta alla fidanzata.

Antonio fugge dal villaggio dei fidanzati di Temptation Island 2025 e lancia l’avvertimento al single Francesco

La scena che ha preso vita è stata accompagnata dai consueti impeccabili sottofondi musicali di Temptation Island, e ha visto Antonio correre all’impazzata per alcuni secondi, fino a quando è sopraggiunta la fatica che lo ha portato ad interrompere l’impresa e a tornare sui suoi passi. Questo non gli ha impedito di lanciare qualche avvertimento minaccioso urlato a Francesco – “Vieni di qua, vieni!” – prima di tornare dai suoi compagni, tra il fiatone e la rabbia, annunciando: “Voglio il falò di confronto e, questa volta, non cambio idea”. Intanto la scena esilarante ha scatenato i commenti del web, tra il divertito e il critico. “Lui che sclera non per la fidanzata ma per la Tribuna Posillipo è il top della serata”, è il commento che ha messo d’accordo tanti sul web.

Ex Temptation Island sono tornati insieme?/ Lei svela: "Mi ha ricercata, per allontanarlo l'ho bloccato"