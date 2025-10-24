Antonio Fuoco: chi è il pilota italiano della Ferrari e perché sostituisce Hamilton nella FP1 del GP Città del Messico 2025 (oggi 24 ottobre)

ANTONIO FUOCO: PERCHÉ SOSTITUISCE HAMILTON NELLA FP1 DEL GP MESSICO 2025

Antonio Fuoco sostituirà Lewis Hamilton al volante di una delle due Ferrari nella prima sessione di prove libere FP1 del GP Città del Messico 2025 oggi, venerdì 24 ottobre, per la precisione a partire dalle ore 20.30 italiane di stasera. Un vero e proprio evento, dal momento che era dal 2009 che un pilota italiano non guidava una Ferrari in un weekend di un Gran Premio di Formula 1.

La prima domanda allora potrebbe essere: perché Antonio Fuoco disputerà la FP1 al posto di Lewis Hamilton? Per chi segue la Formula 1, la risposta è facile: il regolamento prevede che su ogni vettura per due volte all’anno salga nelle prove libere un pilota che ha corso nella sua carriera un massimo di due gare in Formula 1.

Ogni scuderia quindi deve riservare quattro sessioni di prove libere a giovani piloti, o comunque senza particolare esperienza in Formula 1 – fino all’anno scorso erano due, una per ciascuna macchina, ma nel 2025 sono raddoppiate. Charles Leclerc ha già fatto posto in Bahrain e in Austria allo svedese Dino Beganovic, adesso tocca a Hamilton cedere la vettura a un esordiente. Dovrà quindi succedere ancora un’altra volta da qui a fine stagione che l’inglese lasci il volante della sua Ferrari a un altro pilota in una FP1.

L’appuntamento potrebbe essere ad Abu Dhabi, non è però automatico che sia scelto Antonio Fuoco anche in quella occasione. Per ora godiamoci il momento: l’ultima volta di un italiano su una Ferrari risaliva appunto al 2009, quando Luca Badoer prima e Giancarlo Fisichella poi sostituirono Felipe Massa dopo il grave incidente in Ungheria, anche se naturalmente 16 anni fa si trattò di “vere” sostituzioni e non solo di prove libere.

ANTONIO FUOCO: CHI È IL PILOTA ITALIANO DELLA FERRARI

In ogni caso sarà una grande emozione per Antonio Fuoco, calabrese nato a Cariati, in provincia di Cosenza, il 20 maggio 1996 e quindi di 29 anni. Dopo avere cominciato con i kart, Antonio Fuoco è entrato nella Ferrari Driving Academy nel 2013. Ottimi risultati nella Formula Renault 2.0, nel 2014 il passaggio nella Formula 3 europea con due vittorie, nel 2015 il debutto in GP3 e anche il debutto alla guida della Ferrari di Formula 1 nei due giorni di test successivi al Gran Premio d’Austria. Sono passati dieci anni dal debutto in un test al primo “assaggio” in un GP, ma questo non significa che Antonio Fuoco non sia un eccellente pilota.

Nel 2016 in GP3 è stato terzo in campionato, nel 2017 ecco la Formula 2 con il team Prema: compagno di squadra? Charles Leclerc. A inizio 2019 l’uscita dalla FDA con promozione a collaudatore della Scuderia Ferrari, vincendo nello stesso anno il titolo italiano della classe Pro-Am nel GT. Antonio Fuoco in questi anni ha lavorato molto nei test al simulatore, ma ha pure gareggiato nel mondiale Endurance FIA WEC, nel GT World Challenge Europe e nell’Intercontinental GT Challenge. Dal 2023 corre anche con il team Ferrari AF Corse nella classe Hypercar del WEC: subito la pole position alla 24 Ore di Le Mans, vinta poi l’anno seguente, naturalmente la soddisfazione più grande della carriera di Antonio Fuoco.