Antonio Gennarelli a La Caserma chi è?/ La sua missione è il pericolo (e il parkour)!

Antonio Gennarelli, chi è la nuova recluta de La Caserma?

Dopo il successo del Collegio, Rai2 si prepara a lanciare La Caserma e anche i 12 concorrenti, maschi e femmine, pronti a darsi battaglia fino alla fine. Tra questi c’è anche il giovane di Cercola, Antonio Gennarelli, classe 2002, che da sempre sogna di fare il soldato e che adesso si ritroverà a fare i conti con questa complicata realtà ma a quale costo?

Il giovane arriva da una famiglia molto numerosa e da un quartiere difficile di Napoli e forse questa sua vita complicata lo ha spinto a pensare e guardare oltre maturando proprio il sogno di diventare un soldato e occuparsi quotidianamente di chi ha bisogno o chi è vittima di violenza. Nel video di presentazione ha ammesso di essere alla sua prima esperienza fuori casa e lontano dai suoi e per questo teme un po’ il peggio.

Antonio Gennarelli, la sua missione è il pericolo (e il parkour)!

In particolare, il giovane napoletano Antonio Gennarelli ha spiegato bene di essere pronto a mettersi in gioco e che il rischio è la sua vita visto che uno dei suoi hobby è addirittura il parkour, uno sport che nasce proprio da un tipo di addestramento militare francese e che prevede acrobazie e salti, gli stessi che dovrà affrontare adesso che si metterà in gioco ne La Caserma. Al momento non è diplomato ma ha rivelato anche che presto vorrà riprendere gli studi per ottenere il diploma. Ha lasciato la scuola per aiutare la famiglia numerosa e questo è un piccolo pensiero che continua a scuoterlo ogni giorno, riuscirà a trovare la sua dimensione nella Caserma?



