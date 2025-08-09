Ci sono stati due grandi amori nella vita dell'attrice Paola Quattrini: si tratta del marchese Antonio Gerini e del produttore Luciano Appignani

Due matrimoni ed una figlia, tutto sulla vita sentimentale di Paola Quattrini

Antonio Gerini e Luciano Appignani sono gli ex mariti dell’attrice e doppiatrice Paola Quattrini. La vita sentimentale di Paola, le ha regalato grandi emozioni, ma anche clamorosi ribaltoni. Come il matrimonio annullato con il primo marito Antonio Gerini, che sposò quando aveva appena compiuto diciotto anni. Una decisione molto frettolosa, quella di sposarsi così giovane, che infatti la showgirl ha poi rinnegato. Il loro matrimonio è durato pochi anni e fu infatti annullato dalla Sacra Rota per consentire a Paola di sposarsi di nuovo.

Antonio Gerini, ad ogni modo, ha ricoperto un ruolo fondamentale nella vita della compagna, dandole i giusti consigli per muovere i primi passi. D’altronde il marchese fu il primo agente di Peppino Di Capri ed ebbe anche una relazione con la mitica Anita Ekberg. Insomma, benché il loro rapporto sia svanito rapidamente, Antonio ha rappresentato un punto di riferimento importante per Paola, soprattutto nello sviluppo della sua carriera.

Un nuovo misterioso compagno nella vita di Paola Quattrini?

Conclusosi il primo matrimonio con Antonio Gerini, il cuore di Paola Quattrini è tornato a battere per Luciano Appignani, famoso produttore cinematografico. Una storia d’amore che ha significato tanto per Paola. E dalla loro relazione, infatti, è nata la figlia Selvaggia, che da mamma ha ereditato la passione per la recitazione. In diverse interviste, Selvaggia, ha confidato di aver sofferto parecchio l’assenza della madre durante la sua gioventù, avendo trascorso poco tempo insieme per via dei tanti impegni lavorativi di mamma.

Oggi però i dissapori, se così possiamo definirli, sono definitivamente messi alla spalle. Per quanto riguarda l’amore, oggi l’attrice ottantunenne romana pare sia felicemente con un misterioso compagno, la cui identità non è stata ancora rivelata dalla diretta interessata. Probabilmente una scelta ben ponderata e consapevole, per tutelare la propria privacy.