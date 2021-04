Antonio Gerini e Luciano Appignani, ex mariti Paola Quattrini/ L’annullamento e…

Paola Quattrini si è sposata due volte, con Antonio Gerini e Luciano Appignani. Soprannominato il “marchese della Dolce Vita”, Gerini è stato il primo agente di Peppino Di Capri e fu partner di Anita Ekberg. “Io mi sono sposata a 18 con il marchese Gerini e decise di fare un matrimonio bizantino. Ha lo stesso valore del nostro matrimonio, ma cambiava il rito, dalla corona ad un biscotto”, ha raccontato Paola Quattrini ospite a “Oggi è un altro giorno”. Ma il matrimonio con Gerini durò pochi anni: “Arrivata in albergo, mi sono detta: “Oddio che ho fatto, devo andare da mamma”. Ero disperata. Una volta mi regalò un leoncino”, ha confessato a Serena Bortone. Antonio Gerini è morto nel 2017, a 82 anni. Il marchese era nipote di Alessandro Gerini, senatore e costruttore, che nel 1990 lasciò la sua eredità di 658 miliardi di lire ai Salesiani.

Paola Quattrini e il secondo marito Luciano Appignani

Successivamente Paola Gerini si è sposata con Luciano Appignani. Per sposarlo, l’attrice chiese e ottenne l’annullamento dalla Sacra Rota del primo matrimonio: “Sono tanto felice con Luciano che lo sposerò un’altra volta”, aveva confessato nel 1975 la Quattrini alla rivista “Grand Hotel”. L’attrice e Appignani si erano sposati l’anno prima con rito civile in Campidoglio. “Mi sono risposata ed ho avuto delle altre storie, con Luciano Appignani ho avuto una figlia che volevo tantissimo”, ha raccontato l’attrice a Serena Bortone. Infatti, nel 1975 i due sono diventati genitori di Selvaggia, che ha seguito le orme materne diventando attrice e doppiatrice. Come nome d’arte ha scelto il cognome della madre. Nel salotto di “Oggi è un altro giorno”, Paola Quattrini ha poi rivelato di avere al suo fianco un uomo da diverso tempo.

