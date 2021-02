Antonio Giuliani/ “Nel mondo della Tv tante persone pronte a sfruttarti, sciacalli!”

Conosciamo Antonio Giuliani per i suoi successi televisivi e per la sua straripante simpatia tutta romana, ma ben poco conosciamo della vita privata del comico. Sposato con Alessia e papà di un bambino nato nel 2008, Giuliani – che oggi, 17 febbraio, sarà ospite speciale a I Soliti Ignoti – si è raccontato in un’intervista di un po’ di anni fa per il portale intervisteromane.net. Qui ha ammesso che da bambino aveva un altro sogno: quello di diventare calciatore. “[…] ero veramente forte sul campo di calcio, ero veramente una speranza. – ha raccontato in quell’occasione, peccato che c’è stato – un infortunio, mi sono fratturato il menisco e il legamento.” Da quel momento, però, Giuliani ha trovato la sua strada: “Alla fine, grazie a quell’infortunio, ho cominciato a lavorare con altre mansioni e poi ho mollato. Però adesso sono strafelice.”

Antonio Giuliani: “In questo mondo è meglio andare dritti per la propria strada”

Lavorare nel mondo dello spettacolo non è una cosa facile. Lo sa bene Antonio Giuliani che, parlando di amicizie in questo ambiente, ha dichiarato: “In questo mondo, quando vedono che sai fare qualcosa, che sei bravo ed hai delle potenzialità, trovi delle persone che ti stanno intorno solo per sfruttarti, quelli che io chiamo “sciacalli” e allora è meglio andare dritti per la propria strada, anche da soli e di cercare una persona di cui ti puoi fidare ciecamente, un amico di fiducia e non ascoltare nessun altro. Per fortuna ce ne sono ancora molte di brave persone.” ha concluso il comico.



