Antonio Giuseppe Malafarina e l’incidente/ “Nel 1988 un tuffo in mare e divento tetraplegico”

Chi è Antonio Giuseppe Malafarina? Storia di quell0 incidente che lo ha trasformato

Antonio Giuseppe Malafarina, giornalista e scrittore, è una delle principali “firme” del blog InVisibili del Corriere della Sera. “Non sono mai stato invisibile. Da piccolo ero cicciottello e non vedermi era impossibile. A diciassette anni circa, sono del 1970, ho perso venti chili, ho messo cravatta e camicia e ho iniziato a testimoniare quanto sia importante capire, dunque ascoltare e comunicare. Nel 1988 un tuffo in mare e divento tetraplegico”, così si descrive sul blog InVisibili.

Era il 13 settembre 1998, ultimo giorno di vacanza in Calabria e ultimo tuffo con gli amici. In ospedale gli dicono che non sarebbe arrivato a sera, invece dopo quindici mesi di rianimazione, di cui tre in Francia per l’applicazione di un pacemaker diaframmatico, Antonio è tornato a casa. “Nella mia storia non c’è stato il dramma dell’impatto con la disabilità. Ne ho preso coscienza e sono andato avanti. Io ero lo stesso, benché in un’altra condizione”, ha raccontato al sito Superando.it

Antonio Giuseppe Malafarina: la disabilità come realtà collettiva

Negli anni ’90 Antonio Giuseppe Malafarina inizia a testare programmi di riconoscimento vocale per l’uso del pc a voce, si diploma nel ramo della contabilità. Nel 2007 pubblico con Minnie Luongo “Intervista col disabile” per far luce sulla disabilità come realtà collettiva: “Per me scrivere è confrontarsi con se stessi ad alta voce. Ogni volta che butti giù una parola e la concateni con le altre per esprimere il tuo pensiero, compi un processo che ti mette in relazione profonda con il tuo essere. In questo processo hai l’opportunità di mettere a confronto i tuoi pensieri”, ha spiegato al sito Superando.it. Nel 2011 diventa giornalista. È presidente onorario della fondazione Mantovani Castorina. Nella sua biografia su InVisbili scrive: “Mi piacciono un sacco di cose, soprattutto il bello, la ragione, Dio”.

