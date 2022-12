Antonio, il fratello di Iva Zanicchi morto di covid/ “Quell’ultima telefonata…”

Iva Zanicchi distrutta da quando è morto il fratello Antonio: “E’ il dolore più grande”

La morte del fratello Antonio è una ferita che brucia ancora sulla pelle di Iva Zanicchi. Quando ripensa a lui, la cantante fa emergere tutta la commozione e tutto il dolore che ancora è dentro di lei. La showgirl infatti non si sarebbe mai immaginata di perdere il fratello a causa del Covid, questo perché anche durante il ricovero non vi erano sentori negativi. Ad un certo punto però qualcosa è cambiato e le prospettive sono diventate impervie, come raccontato dalla stessa Iva durante Ballando con le Stelle 2022. “Quando è morto per il Covid, io ero uscita dall’ospedale tre giorni prima. Il dottore mi disse che lo avrebbero trattenuto, perché essendo cardiopatico non riuscivano a fargli scendere la febbre, ma che dopo qualche giorno sarebbe venuto a casa. Sono uscita, l’ho salutato. Ma lui era un sensitivo, mi disse: ‘Non ti rivedrò più’ “.

Iva Zanicchi, così, porta dentro sé una ferita enorme, che ha descritto come il dolore più grande dolore vissuto nella sua vita.”Il dolore più grande che ho provato è stata la morte di mio fratello. Quello più crudo e cattivo. Per come è avvenuto. Questo mi accomuna a migliaia di famiglie. Io ero ricoverata in ospedale con mia sorella che ha 2 anni più di me e lui, che era il più piccolo”.

Antonio, il fratello di Iva Zanicchi, il peggioramento improvviso: “E’ morto da solo”

Il momento più difficile è stato quando Antonio ha avuto un peggioramento ed Iva non ha potuto fare nulla per aiutarlo. Avrebbe voluto stare al suo fianco, ma non era possibile per via delle restrizioni: “È peggiorato, non poteva avere il casco perché non lo sopportava per il cuore, né essere intubato. E lui ha voluto fare una telefonata, ha chiesto di parlare con me poche ore prima di morire. Io quella voce ce l’ho nel cuore, nella testa. È morto da solo, volevo andare ma non me lo hanno permesso. La cosa peggiore, che mi accomuna a tante famiglie, è che non l’abbiamo più visto, neanche dopo. Una cosa di una crudeltà”.

Nonostante il dolore sia insuperabile, Iva Zanicchi ha tentato di voltare pagina e affrontare la vita con la sua tipica leggerezza: “Io ho sempre trovato dentro di me una gioia di vivere, l’amore per la vita. Amare la vita ti porta a essere leggera, a volere divertire gli altri”.











