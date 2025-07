Antonio in crisi con se stesso a Temptation Island 2025. flirta con la single Marta: "Mi piaci", ma poi ci ripensa e piange per la fidanzata Valentina

Colpo di scena a Temptation Island 2025 per la coppia formata da Antonio e Valentina. I due stanno insieme da anni, lei ha quattro figli avuti da una precedente relazione ed hanno deciso di partecipare al programma per mettere alla prova i loro sentimenti. Tuttavia durante il percorso non mancano le prime crisi e giunti alla quarta puntata si può parlare di una rottura per la coppia. Lei si è avvicinata molto al single Francesco Farina mentre lui sin da subito si è mostrato attratto dalla single Marta Quaranta.

Vendendo i video la sua fidanzata Valentina prima è scoppiata a piangere poi ha ammesso di essere pronta a lasciarlo, perché sta comprendendo attraverso questo viaggio di meritare di meglio. Se da una parte Valentina è pronta a chiudere la sua relazione ed uscire da single da Temptation Island 2025, il suo fidanzato è di parere opposto. Con un colpo di scena clamoroso, infatti, durante il falò con Filippo Bisciglia, Antonio Panico è scoppiato a piangere per Valentina Riccio a Temptation Island 2025.

Antonio confessa di amare ancora Valentina a Temptation Island 2025. Il 34enne confessa di amare moltissimo la sua ragazza: “A me manca da morire e sto capendo che è la donna della mia vita. Non me lo aspettavo dopo un fallimento prima. Già l’amavo prima ma qua si sta rafforzando l’amore nei suoi confronti. Sono felice con lei e non mi manca niente” E quando Bisciglia gli dice di non avere nessun video per lui scoppia a piangere: “A me quella donna mi ha cambiato la vita. Mi ha salvato da tutto.” Tuttavia i social non credono alle parole del giovane partenopeo, del resto poche ore prima aveva confessato alla single Marta di potersi innamorare di lei.