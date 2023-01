Antonio Ingroia chi è/ Ex magistrato e avvocato di Gina Lollobrigida

Antonio Ingroia, ex pm, avvocato e politico, è noto anche per essere stato l’avvocato di Gina Lollobrigida negli ultimi anni di vita dell’attrice. Nato a Palermo il 31 marzo 1959, si è laureato in Giurisprudenza e, nel 1986, ha vinto il Premio Speciale dell’Istituto Gramsci Siciliano per la migliore tesi di laurea sulla mafia. Un anno più tardi, nel 1987, ha vinto il concorso in magistratura avviando così il tirocinio professionale presso il Tribunale del capoluogo siciliano con il giudice Giovanni Falcone (poi vittima della strage di Capaci).

Nominato sostituto procuratore a Marsala, dalla fine degli anni ’80 ha collaborato con Paolo Borsellino (all’epoca procuratore capo nella stessa città e poi ucciso nella strage di via D’Amelio), occupandosi di delicati procedimenti penali nell’ambito della lotta alla criminalità organizzata. Nel 1992 la sua nomina a sostituto procuratore di Palermo, sempre al lavoro con Borsellino. Nel corso della sua carriera ha scritto diversi libri, insegnando anche all’Università e occupandosi poi di casi spinosi in qualità di avvocato attraverso l’attività del suo studio che ha sede a Roma. Tra i casi che ha seguito anche quello di Attilio Manca, nominato avvocato di parte civile della famiglia del medico ucciso dalla mafia. Una vicenda che, si legge sul sito web dello studio legale dell’ex pm Antonio Ingroia, “la Procura di Viterbo ha frettolosamente liquidato come suicidio“.

Antonio Ingroia su Gina Lollobrigida: “Ambasciatrice dell’Italia nel mondo”

Gina Lollobrigida, indimenticabile diva italiana, aveva scelto l’avvocato Antonio Ingroia quale suo legale per le spinose questioni che hanno riguardato la sua vita privata nel corso degli ultimi anni. La celebre attrice e Antonio Ingroia sono apparsi insieme anche in televisione, quando attraverso alcuni collegamenti avevano parlato di alcuni aspetti legati alla storia personale di Gina Lollobrigida. Lo stesso avvocato ed ex magistrato Antonio Ingroia, durante alcune dichiarazioni dell’agosto 2022 affidate ad Adnkronos, aveva parlato anche della candidatura dell’attrice al Senato come capolista, in diverse circoscrizioni, per Italia Sovrana Popolare. “L’ho proposta io – ha sottolineato Antonio Ingroia all’agenzia di stampa – per conto di Azione Civile e Uniti per la Costituzione, e non deve sembrare anomala perché Gina Lollobrigida è perfettamente lucida“.

Proprio in occasione della presentazione della candidatura di Lollobrigida, Ingroia aveva speso parole importanti per descrivere la sua grandezza in Italia e su scala internazionale: “La notizia ha fatto il giro del mondo, solo in Italia è stata accolta con critiche, mugugni e qualche sorriso. Sicuramente non rispettoso della storia e della statura, del livello di artista a tutto tondo che è Gina Lollobrigida, attrice prima, poi scultrice e fotografa, da sempre ambasciatrice dell’Italia nel mondo, vera e propria bandiera del Paese“.











