Antonio cotto di Marta, bufera su Temptation Island: “Altro che amore, lei pensa al cachet!”.

Antonio cotto della tentatrice Marta a Temptation Island? Il pubblico non riesce a credere alla buona fede di lei

I fan sono convinti che Marta, tentatrice di Antonio a Temptation Island 2025 venga pagata il triplo. Ma sarà vero? In realtà sui social sono partiti una serie di commenti scherzosi sul rapporto tra la single e il fidanzato, ironizzando sul fatto che la ragazza venga pagata di più rispetto alle altre per ‘corteggiare’ Antonio. “Ma quanti soldi le hanno dato a questa tentatrice.. ma come fa a sopportare quel tamarro senza dargli una pizza in faccia..???“. E ancora: “Comunque non la biasimo Marta, anche io piangerei a ricevere attenzioni da un Antonio”.

Simone tradisce Sonia B poi si pente a Temptation Island 2025: "Dove la trovo una così?"/ Lei chiede il falò

Ovviamente è improbabile che la produzione del programma arrivi a pagare di più un tentatore o un tentatrice in base a chi corteggia, ma i fan non demordono e fanno una serie di battute sul web: “Spero che l’aumento a Marta sia bello generoso, almeno quattro zeri, altrimenti non ne vale la pena“, “Si vede proprio che la corteggiatrice sta stringendo i denti a dare corda ad Antonio“. A differenza degli altri rapporti che si sono creati tra tentatori e fidanzati, Marta non sembra minimamente attratta da Antonio Panico, anzi, a volte si mette a ridere quando lui parla, cosa che dà ancor più da pensare al pubblico che lei stia palesemente fingendo.

Simone bacia la single Rebecca: gelo a Temptation Island 2025/ Sonia B disperata: "Mi vergogno di lui"

Antonio Panico, la sua fidanzata Valentina è ancora innamorata di lui?

Se Antonio Panico se la sta spassando nel villaggio dei fidanzati, Valentina sta riflettendo su quella che è la loro relazione. Nonostante faccia la dura, sembra ancora innamoratissima di lui e per questo il pubblico cerca di farle aprire gli occhi: “È insopportabile sentire una donna dire che ama tanto un uomo di basso livello. Non è l’amore che tiene insieme la coppia ma solo attaccamento ed insicurezza“. Infatti, la fidanzata di Antonio non ha ancora preso la decisione di chiedere il falò nonostante tutto quello che il compagno sta facendo dall’altra parte del villaggio. Prenderà una decisione prima o poi? Cosa deve vedere ancora per convincersi?