Antonio insieme alla single Marta dopo Temptation Island 2025? Spuntano le segnalazioni e indizi social: "È finita con Valentina"

Temptation Island 2025, Antonio sta insieme alla single Marta? Spuntano gli indizi social

Il viaggio nei sentimenti di Valentina e Antonio a Temptation Island ha regalato tantissimi colpi di scena e risvolti inaspettati che continueranno anche nelle prossime puntate dove non mancheranno risvolti interessanti nel fatidico falò di confronto finale. Cresce, dunque, la curiosità sulla coppia: si lascerà o rimarrà insieme? In queste ore si moltiplicano le segnalazioni su come finisce tra Antonio e Valentina a Temptation Island 2025 e un’indiscrezione molto particolare è stata riportata da Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram.

Ex Temptation Island contro Perla Vatiero e Lino Giuliano/ "Sfruttate le persone a vostro piacimento"

L’esperto del programma, infatti, ha riportato la segnalazione di un utente che ha notato degli strani movimenti sui social di Marta Quaranta, la tentatrice di Antonio a Temptation Island 2025. La 20enne sul suo profilo Tik Tok reposta commenti e reazioni positivi su Antonio Panico, in sostanza quelli in cui viene definito simpatico e divertente e non solo ricondive anche i messaggi e commenti che attaccano e critica Valentina, la fidanzata di Antonio. Insomma per tutti questi motivi c’è già chi sospetta che Antonio sta insieme alla single Marta dopo Temptation Island 2025 ma ovviamente si tratta solo di suggestioni da prendere con le pinze, non c’è nulla di confermato e compromettente ma si vocifera che tra i due la conoscenza sia continuata anche dopo il programma.

Simone travolto da critiche per frase choc a Sonia a Temptation Island 2025: "Follia"/ Pettinelli lo asfalta

Valentina e Antonio si sono lasciati dopo Temptation Island 2025? Lui sta insieme alla single Marta Quaranta? Tutte le segnalazioni

Durante il loro percorso a Temptation Island la coppia formata da Valentina e Antonio è entrata in piena crisi. Lei si è avvicinata molto al single Francesco Farina tanto da suscitare la reazione gelosa del suo fidanzato Antonio che ha invaso il villaggio dei fidanzati per andare dalla sua ragazza e affrontare il single. Da parte sua, invece, Valentina è sempre più delusa dal comportamento del suo compagno e per questo ha confessato di non essere certa di volerlo al suo fianco nonostante provi ancora dei forti sentimenti nei suoi confronti. Gli spoiler non ufficiali svelano che Valentina e Antonio si sono lasciati dopo Temptation Island 2025 ed adesso, stando a degli indizi social sembra che Antonio sta insieme alla single Marta ma per sapere cos’è successo occorre attendere le prossime puntate del reality di Canale 5.