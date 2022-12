Antonio Lorenzon, chi è/ Marito di Daniel Bellinchiodo e vincitore di Masterchef…

Antonio Lorenzon, chi è l’ospite di Masterchef Italia 2022

Antonio Lorenzon è l’ospite della puntata di Masterchef Italia 2022 del 29 dicembre. Antonio ha partecipato al talent show culinario nel 2020 portando a casa la vittoria che gli ha permesso di realizzare i suoi sogni professionali. Originario di Bassano del Grappa, Antonio, nella cucina di Masterchef, ha conquistato tutti, compreso anche il super critico Bruno Barbieri. Dopo la vittoria a Masterchef, Antonio ha pubblicato il libro “Una cucina diversa“, ma soprattutto, ha realizzato quello che era il suo più grande sogno ovvero avere un ristorante tutto suo.

Lorenzon è così riuscito ad aprire il ristorante “Elegance Room” a Bassano Del Grappa di cui, spesso, mostra qualche foto sul suo profilo Instagram dove condivide tanto del suo lavoro pubblicando anche le foto dei suoi piatti ma anche della sua vita privata.

Antonio Lorenzon e l’amore con il marito Daniel Bellinchiodo

Antonio Lorenzon è sposato con Daniel Bellinchiodo. I due, fidanzati da diverso tempo, hanno coronato il loro amore con un’unione civile celebrata nella splendida cornice di Palazzo Strum a Bassano Del Grappa. Ci siamo amici miei è ufficiale ora possiamo dirvi che il matrimonio sarà: illlllllll…….??11 ottobre La location della cerimonia sarà in un posto magico….. Dove? Vediamo chi indovina? Manca veramente poco e ci sono ancora un sacco di cose da preparare. Noi siamo già agitatissimi e non oso immaginare come saremmo l’11 ottobre!”, scriveva lo scorso agosto annunciando il matrimonio.

Dopo l’unione con l’amore della sua vita, Antonio ha anche pubblicato le foto del matrimonio in cui appare elegantissimo e felicissimo accanto a Daniel con cui condivide la propria vita da circa vent’anni.

