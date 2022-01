Antonio Lorenzon: “Farei Ballando con le Stelle”/ Vincitore Masterchef 9: “GF Vip…”

Antonio Lorenzon, vincitore di Masterchef 9, è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e Simone Palmieri. Lo chef di Bassano del Grappa ha innanzitutto parlato dei suoi progetti per il futuro, dicendo che “ce ne sono sempre tanti, alcune cose usciranno già nel corso del mese. L’anno scorso, peraltro, ho registrato un programma di quindici puntate ambientato nel mondo del lusso, che a breve dovrebbe essere mandato in onda. Avrei dovuto anche fare una trasmissione a dicembre, ma purtroppo non ho potuto farla”.

Volgendo lo sguardo al passato, dunque a Masterchef, Lorenzon ha ammesso di continuare a seguirlo, poiché da sempre “è il mio programma preferito. Ho visto dei talenti, delle persone in gamba e anche qualche terremoto… Si è abbassata molto l’età media, ci sono alcuni ragazzi giovani che ci tengono a fare gli chef e a vivere il mondo della cucina. Una volta, quando non c’era la tv, questo settore non era ben considerato, si pensava che lo frequentasse solo chi non avesse voglia di studiare”.

ANTONIO LORENZON: “HO CUCINATO PER BARBARA D’URSO”

Nel prosieguo della sua incursione ai microfoni di Rtl 102.5 News, Antonio Lorenzon ha detto di avere una vera e propria venerazione per Barbara D’Urso: “Sono stato a cena a casa sua, ho cucinato io. Lei non ama i cibi molto complicati. So che evita i latticini e che mangia anche molto sano”.

In quale direzione sta andando quest’oggi la cucina italiana? “Si cerca di fare cose tutte abbastanza complicate da un punto di vista di cotture e di tutto quello che ci sta dietro. Io invece sono molto semplice, amo l’impiattamento, cerco di creare cose belle da vedere”. Il mondo dei reality show potrebbe presto vedere Antonio Lorenzon protagonista? “Non mi hanno corteggiato per il Grande Fratello perché non sono un vip, ma se ci fosse l’opportunità di fare un reality non mi dispiacerebbe. A me piacerebbe fare Ballando con le Stelle, adoro la polka”.

