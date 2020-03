Antonio Lorenzon, proposta di matrimonio a Masterchef/ Video, il compagno dice sì!

Antonio Lorenzon ha deciso di festeggiare la vittoria di Masterchef Italia 2020 con la proposta di matrimonio al suo compagno. Dopo la premiazione e i festeggiamenti ha deciso di inginocchiarsi, specificando al suo fidanzato che lo aveva raggiunto in finale: “Voglio dedicare questa vittoria a chi mi ha sempre sostenuto e voglio chiedergli in questo splendido momento di sposarmi”. È stato davvero un momento molto tenero con l’uomo che ha voluto festeggiare questo evento nel migliore dei modi. Ovviamente dentro il suo cuore c’era la speranza di un epilogo del genere, perché la presenza dell’anello ha fatto capire che aveva già ipotizzato un finale vittorioso.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA DELLA FINALE DI MASTERCHEF ITALIA 2020

La sua vittoria è quella della semplicità, visto che è stato davvero molto essenziale nella preparazione dei suoi piatti. Come semplice e bellissima è stata la sua promossa di matrimonio arrivata addirittura a far commuovere uno che non fa mai trasparire i suoi sentimenti come lo chef stellato Bruno Barbieri. Inutile a dirlo che il compagno di Antonio Lorenzon si è commosso moltissimo di fronte alla proposta e che ha accettato immediatamente senza nemmeno pensarci. Termina così con il botto una splendida edizione di Masterchef che ha permesso di notare tanti chef amatoriali dal grandissimo avvenire.

Siamo SENZA PAROLE 😭

💞🌈 L'AMORE TRIONFA A #MasterChefIt 🌈💞

❤️🧡💛💚💙💜🖤 pic.twitter.com/XJEkPvQ1h7 — MasterChef Italia (@MasterChef_it) 5 marzo 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA