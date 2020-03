Antonio Maggio, canta con Gessica Notaro / Il rilancio con ‘La Faccia e il Cuore’

Antonio Maggio è uno dei protagonisti di Domenica In insieme a Gessica Notaro, con la quale ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo 2020, pur non prendendo parte alla gara. Antonio Maggio e Gessica Notaro hanno affrontato un tema molto delicato in ‘La Faccia e il Cuore’, con un pezzo che ora vola in cima alle classifiche di gradimento. La voce di Gessica Notaro, il suo passato tremendo che l’ha segnata dentro e fuori, ma anche lo sprint di Antonio Maggio, che la accompagna in questa avventura musicale dopo aver preso parte alla prima edizione di X Factor. Per un breve periodo Maggio ha anche fatto parte del gruppo degli Aram Quartet, scioltosi dopo appena un anno.

Antonio Maggio canta con Gessica Notaro a Domenica In

Antonio Maggio cerca rilancio insieme alla sua spalla artistica, Gessica Notaro. A Domenica In il duo torna con il brano ‘La Faccia e il Cuore’ per evidenziare ancora una volta temi molti cari ai due cantanti. Quella che si è appena formata appare come una coppia dal gran potenziale e dal futuro roseo. Parliamo di due combattenti, che con stile e indubbio talento hanno illuminato l’Ariston all’ultimo Festival. L’ex concorrente di X-Facotr deve la sua popolarità attuale a Gessica Notare, con la quale si è appunto messo in mostra all’ultima kermesse sanremese. I due hanno fatto il pieno di fan, come testimoniano le classifiche che vedono il loro brano lanciatissimo.

Antonio Maggio e Gessica Notaro: come è nata la collaborazione

A Domenica In Antonio Maggio e Gessica Notaro canteranno insieme il brano ‘La Faccia e il Cuore’, ormai da considerare un pezzo di assoluto successo. Magari la coppia spiegherà come è nata l’idea di collaborare e cosa li ha spinti a lavorare a questa canzone. In una intervista rilasciata a Recensiamo Musica, il cantautore aveva parlato di grande entusiasmo come ingrediente fondamentale: “E’ nato tutto così. Con Jessica ci conosciamo ormai da diverso tempo. Ci siamo incontrati per parlare di questa idea, nata semplicemente dalla voglia di raccontare la sua storia, la stessa di tantissime altre donne che ogni giorno subiscono violenze di qualsiasi tipo, sia fisiche che verbali”. Una storia, una battaglia che Antonio Maggio ha fatto sua per scrivere una canzone all’altezza: “Tornare dopo diversi anni accanto ad una donna del calibro di Gessica è stato inaspettato, per lo più nel ruolo di ambasciatore di un messaggio così importante”, ha detto.



