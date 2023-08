Antonio Maggio/ “Sanremo 2013 punto di partenza, lavorare con Patty Pravo grande emozione”

L’artista Antonio Maggio, cantautore italiano vincitore del Festival di Sanremo 2023 categoria giovani, è stato ospite stamane negli studi del programma di Rai Uno, Weekly. Dopo essersi esibito con un brano estratto dal suo ultimo album dal titolo ‘Maggio’, l’artista è stato raggiunto dai due conduttori dello show del primo canale, a cominciare da Carolina Rey, che si è detta emozionata: “Grazie di averci regalato questo brano – le sue parole – ‘Una formalità’ tratta dal tuo ultimo maggio”. Antonio Maggio ha replicato: “E’ un album uscito pochi mesi fa, lo scorso 24 marzo, fortemente identitario come il titolo fa percepire. Sono 6 canzoni – ha aggiunto – dei quadri estemporanei, un ‘no concept album’, ho voluto affrontare sei tematiche differenti dando ad ogni tematica un colore differente”.

Carolina Rey ha aggiunto: “Ci hai lasciato senza parole e ti giuro che è difficile nel nostro caso”. Dopo aver vinto il Festival di sanremo 2013 categoria giovani e aver collaborato con Emma Marrone a Patty Pravo, quali altri sogni ha Antonio Maggio? “In questi due casi in qualità di autore per le loro canzoni dei loro album è stato un piacere e un onore – ha proseguito il cantautore – poi ho avuto tante altre collaborazioni e sono felice di poter condividere perchè la musica è collaborazione. Cosa significa lavorare con Patty Pravo? E’ un onore enorme, una delle più grandi artiste italiane, ascoltare una canzone cantata da lei e scritta da me è una cosa che custodirò per sempre e custodisco tutt’ora”.

ANTONIO MAGGIO: “CON IL MIO NUOVO ALBUM FESTEGGIO 10 ANNI DI CARRIERA”

Ma che emozioni si prova a salire sul palco di Sanremo? “Nel mio caso ha rappresentato l’inizio – ha proseguito Antonio Maggio – la vittoria dei giovani del 2013 ha dato il là della mia carriera e da quel giorno ho cominciato a fare quello nella mia vita, quest’anno è uscito il mio album che è una sorta decennale, un festeggiare questi dieci anni di carriera, e Sanremo un punto di arrivo ma anche un punto di partenza perchè fa cominciare il tutto”. Carolina ha quindi voluto fare in bocca al lupo: “Un grande artista e di grande talento”.

