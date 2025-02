Antonio Maiello e Marcello Cirillo, chi sono e il successo del duo musicale

Per oltre un ventennio, tra gli anni ’70 e gli anni ’90, Antonio & Marcello sono stati un celebre duo musicale attivo soprattutto in televisione, dove hanno ottenuto la vera e propria consacrazione. La formazione è composta da Antonio Maiello, compositore e cantante di Portici, classe 1949, e il cantante, conduttore, attore e regista teatrale Marcello Cirillo, originario di Caulonia e classe 1958. Entrambi appassionati di musica, si sono incontrati per la prima volta nel 1976 in uno studio di registrazione a Roma e lì hanno dato vita allo storico duo.

Per diversi anni questa loro collaborazione artistica ha dato i suoi frutti, portandoli al grande successo; dopo essersi inizialmente esibiti in vari piano bar nei locali della Capitale, ottengono la prima ventata di notorietà nel 1983 quando partecipano come ospiti al Festival di Sanremo. La consacrazione arriva grazie a Renzo Arbore nel programma Quelli della notte, cui fanno seguito altre importanti partecipazioni televisive come a Fantastico nel 1986 e a Canzonissime l’anno successivo.

Antonio Maiello e Marcello Cirillo, perché si sono separati? Lo scioglimento nel 1999

Antonio & Marcello sono stati anche compositori; per il cinema hanno realizzato le musiche del film Le finte bionde di Carlo Vanzina, in televisione hanno invece curato la colonna sonora del programma I fatti vostri. Attivissimi anche a teatro, nel 1996 hanno fatto il loro debutto girando per l’Italia in tournée. Tuttavia l’esperienza del duo si interruppe nel 1999, dopo oltre 20 anni di collaborazione professionale, con l’improvviso scioglimento.

Ma perché Antonio Maiello e Marcello Cirillo si sono separati? Alla base vi furono differenti prospettive professionali, pur rimanendo tra loro una profonda amicizia che dura tuttora, come raccontato dallo stesso Cirillo in un’intervista a I fatti vostri nel 2022: “Io volevo fare televisione perché penso sia l’unico modo per farsi vedere, mentre Antonio ha fatto altre scelte, ovviamente nel lavoro ci siamo divisi ma nella vita siamo ancora grandi amici”.