Antonio Maria Rinaldi/ “Dopo la pandemia nulla sarà come prima, abitudini rimarranno”

Dalle riaperture all’elezione del capo dello Stato, Antonio Maria Rinaldi a 360° a Stasera Italia. L’europarlamentare della Lega ha esordito così: «Rispetto pienamente la volontà di Giorgia Meloni di rimanere all’opposizione, anzi è giusto che ci sia un’opposizione perché le democrazie funzionano così, ma la scelta della Lega la condivido ancora di più adesso».

Antonio Maria Rinaldi ha poi aggiunto sull’apporto del Carroccio nell’esecutivo: «Se il Consiglio dei ministri di ieri è riuscito a tirare fuori un decreto legge con delle riaperture in anticipo rispetto a quelle che erano programmate, è grazie alla Lega. Se la Lega fosse rimasta fuori, sicuramente quel decreto non avrebbe previsto questo. Oggi non staremmo a parlare di aperture anticipate».

ANTONIO MARIA RINALDI: “DOPO LA PANDEMIA NULLA SARÀ COME PRIMA”

Nel corso del suo intervento a Stasera Italia, Antonio Maria Rinaldi si è soffermato anche sul dopo Sergio Mattarella: «Si sta iniziando a parlare dell’elezione del Presidente della Repubblica, ma il problema è un altro: credo si stiano facendo i conti senza l’oste. Sappiamo che per l’elezione contano anche i delegati regionali. Se andiamo a fare bene i conti è una bella lotta, non diamo per scontato nulla». Antonio Maria Rinaldi ha poi voluto lanciare un appello: «Io ho degli enormi timori che dopo un anno e mezzo di pandemia nulla sarà come prima: difficilmente riusciremo a recuperare pienamente quello che era prima, perché certe abitudini rimarranno. La ristorazione è stata messa veramente in ginocchio, dal 1° giugno riapriranno i ristoranti anche al chiuso: adottiamo un ristorante. Tutti noi abbiamo un locale dove andiamo, bene, andiamoci una volta in più e diamogli una mano».

