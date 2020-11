Antonio Marino “avevo un carcinoma al quarto stadio”/ 100 punti a All Together Now

Antonio Marino è uno dei concorrenti di All Together Now – La Musica è cambiata, il talent show musicale condotto da Michelle Hunziker. La sua storia convince e conquista il muro umano e la giuria. “All together now rappresenta per me l’ultima occasione” – racconta nel video di presentazione il vocal coach che prosegue dicendo – “vivo dignitosamente di musica, un anno e mezzo fa pensavo che non avrei più potuto cantare. Avevo deciso di fare una ecografia alla tiroide e lì scoprirono che avevo un carcinoma al quarto stadio. Sono stato operato d’urgenza, quando mi sono svegliato parlavo normalmente, ma non riuscivo a cantare. Ho avuto uno choc, non sapevo se avrei potuto continuare…ma piano piano ce l’ho fatta”. Un racconto straziante quello del cantante che una volta arrivato in studio racconta la sua prima emozione: “mi sento come se fosse l’ultima volta che canto, ma non perchè ho paura. Adesso posso cantare, sono la persona più felice del mondo”. J-Ax però dalla giuria precisa: “fateci godere con il vostro estro e la vostra arte e non solo con la vostra storia”.

Antonio Marino a All Together Now canta “Fai Rumore” di Diodato

La scelta di Antonio Marino a All Together Now è ricaduta su Diodato e “Fai Rumore”, ma nelle prime note la sua performance sembra non convincere Silvia Mezzanotte che dal Muro Umano commenta “la sta imitando o altro”. Il risultato finale però è completamente diverso: la sua performance conquista tutti totalizzando 97 punti. Francesco Renga commenta: “penso che se le è giocata molto bene, le ultime occasioni in questo mestiere sono tutti i giorni. Sei stato bravissimo, la canzone era molto difficile”. Poi è la volta di Anna Tatangelo: “sei stato bravissimo. Hai rotto il ghiaccio benissimo, ti do 2 punti”. Anche Rita Pavone: “devi ringraziare il Signore per questa seconda chance nella vita e nel canto. Se avessi dovuto dare un 100 te l’avrei dato subito. Confermo”. Infine è la volta di J-Ax che dice: “hai cantato una canzone perfetta. Diodato ha fatto una carriera con una gavetta lunghissima, confermo anche io il 100″.



© RIPRODUZIONE RISERVATA