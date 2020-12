Antonio Marino chi è?/ “In finale con 95: stupendo fino a qui!” (All Together Now)

“All Together Now”, atto finale: è oramai tutto pronto, in vista di questa sera, per l’ultimo appuntamento della terza edizione del game show musicale targato Mediaset, in onda su Canale 5 in prima serata e condotto da Michelle Hunziker. E nel parterre dei sette finalisti che hanno avuto accesso all’atto conclusivo del format di successo targato Endemol Shine Italy c’è anche Antonio Marino, 38enne originario di Napoli e che negli scorsi tempi aveva raccontato la sua drammatica esperienza con un carcinoma alla tiroide al quarto stadio che aveva imposto, una volta scoperto, un intervento d’urgenza e poi una lunga ma costante riabilitazione. E oggi la gioia di vivere e di apprezzare le piccole cose che danno la felicità si sente nel modo di cantare di questo artista che dimostra che, al di là dell’esito della finale, si sta godendo ogni singolo momento del proprio percorso: “E con 95 si va in finale: stupendo fino a qui!” ha scritto Marino in uno dei suoi ultimi post apparsi su Instagram mostrando orgoglioso il suo ultimo punteggio.

ANTONIO MARINO, FINALISTA DI ‘ALL TOGETHER NOW’: “FINO A QUI TUTTO STUPENDO, ORA…”

A far guadagnare ad Antonio Marino l’accesso alla finalissima di questa sera di “All Together Now” è stata la sua convincente, e per molti versi anche originale, reinterpretazione di “This Love”, singolo della band statunitense dei Maroon 5 e contenuto nel loro fortunato disco d’esordio. Grazie alla grinta che ha mostrato fino ad ora in ognuna delle sue apparizioni, nonché alla sua imponente presenza scenica grazie alla sua fisicità, il performer originario di Pozzuoli (vi è nato il 26 maggio 1982) e che ha alle spalle già le partecipazioni a programmi del calibro di “X Factor”, “Area Sanremo” e pure “The Voice”, ha stupito tutti mostrando che il lavoro che da tempo svolge assieme a un personal vocal coach in una scuola di canto dà i suoi frutti. Magari il timbro vocale e la verve sulle scene di Adam Levine, leader e vocalist dei Maroon 5 sono al momento irraggiungibili, ma la sua “This Love” è piaciuta molto ed è il biglietto da visita con cui Antonio si presenta al rush finale assieme agli altri sei concorrenti ancora in lizza questa sera…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonio Marino (@antoniomarinomusic)





