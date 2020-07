Antonio Martello dà numero alla tentatrice/ Fidanzata Annamaria: “tradirà anche te!”

Antonio e Annamaria sono stati tra gli indiscussi protagonisti della quarta puntata di Temptation Island 2020. Il ragazzo napoletano, infatti, si è dovuto confrontare con la fidanzata nel “falò di confronto” negando la complicità con la tentatrice Ilaria. Annamaria Laino e Antonio Martello hanno letteralmente acceso gli animi del pubblico in buona parte coeso verso la fidanzata che aveva deciso di partecipare al reality show dei sentimenti per mettere alla prova il compagno dopo una serie di “ripetuti errori”. In realtà Antonio nel villaggio delle fidanzata ha dimostrato che il “lupo perde il pelo, ma non il vizio”, visto che sin dall’inizio si è avvicinato alla tentatrice Ilaria instaurando un rapporto di grandissima complicità. I due, infatti, hanno condiviso esterne su esterne, bagni in piscina, nella vasca idromassaggio e in mare aperto nel cuore delle notte scambiandosi attenzioni e carinerie che non sono certo passate inosservate alla fidanzata Annamaria. Non solo, il napoletano si è anche lasciato scappare frasi del tipo “ti voglio”, “sei bella” e un invito a vedersi al di fuori delle telecamere. Dinanzi a tutto ciò Annamaria ha chiesto un immediato falò di confronto che ha sorpreso il fidanzato che inizialmente ha reagito dicendo “non ci voglio andare”.

Antonio e Annamaria si sono lasciati?

Intanto nel villaggio delle fidanzate Annamaria è chiamata nel pinnetu per ascoltare le confessioni della tentatrice Ilaria alle amiche sul rapporto con Antonio Martello: “mi ha detto ti voglio, quanto sei bella. Poi, in esterna, c’è un’altra persona. Mi fa specie il suo cambiamento. Ha paura che si possa vedere ciò che fa qui. È come se volesse pararsi il c*lo ogni volta e a me non va. L’intesa l’hanno notata tutti. A me lui piace. Io sono convinta che esca con la fidanzata, ma sono certa che mi contatterà fuori”. Ma non finisce qui, visto che durante l’ultima puntata Antonio ha superato ogni limite lasciando il numero di cellulare alla tentatrice Ilaria e dicendole “Non l’hai capito che mi piaci?”. A questo punto Annamaria ha letteralmente sbottato riferendosi alla tentatrice: “pensi di fare i miracoli? Non li ho fatti io che sono una santa”. Prima del falò di confronto, Antonio saluta la tentatrice Ilaria in lacrime dicendole: “non piangere. Non voglio vederti piangere. Tranquilla”. Il falò di confronto con la fidanzata Annamaria ha fatto letteralmente impazzire il pubblico dei social e da casa. Le prime parole spettano proprio ad Antonio che dice: “penso di essere maturato in due settimane. Prima di entrare qui avevamo detto che ci saremmo messi in gioco. In 15 giorni ho capito tutti gli errori che ho fatto nel mio passato, tutte le mancanze che hai avuto. Ti dicevo che avrei recuperato e non ho mai fatto nulla”. Annamaria dalla sua però lo zittisce: “guardami in faccia, mi hai ucciso. Hai fatto il porco per due settimane. Ti sei innamorato in dieci giorni. Ho visto 50 minuti di video e stavate sempre insieme. Fuori ti coprivo, adesso ti ha visto tutta Italia, non ti puoi difendere”. Cosa succederà?



