Antonio Martini, chi è concorrente The Voice Senior 2024/ La dedica al padre e la sorpresa di Zarrillo

The Voice Senior 2024, chi è Antonio Martini: “Ho sempre creduto poco in me stesso, ma essere qui significa qualcosa…”

Il sessantenne Antonio Martini racconta la sua storia strappalacrime a The Voice Senior 2024, prima di emozionare sul palco sulle note di Amore Bello di Claudio Baglioni. “Volevo fare il cantante ma ho perso papà a diciannove anni e mi sono trovato adulto improvvisamente”, racconta il concorrente alla Clerici. “Duettare con un personaggio importante per uno che viene dal nulla come me sarebbe un sogno”, spiega ancora Antonio Martini. Nonostante il suo talento, Antonio ha poca fiducia in se stesso: “Ho sempre creduto poco in me stesso, perciò il fatto di essere stato scelto significa che qualcosa valgo”, ammette.

Il traguardo di The Voice è una dedica per i suoi famiglia più stretti: “Dedico questo a mia sorella e mio papà che ho perso presto, loro mi hanno spinto a cantare, volevo farlo come lavoro ma la vita cambia da un momento all’altro, quando ho perso mio papà sono dovuto andare a lavorare per fare il capofamiglia”.

Antonio Martini fa un figurone sul palco di The Voice Senior 2024 e riceve la sorpresa di Michele Zarrillo

Uno come lui la musica la sente dentro. Non a caso ha fatto incidere un suo disco, per poterlo toccare con mano: “Ma questa sera realizzo un sogno più grande: cantare a the Voice”, dice. Dopo aver incantato con Amore Bello, Antonio Martini canta anche Cinque Giorni di Zarrillo, col quale duetta a sorpresa.

I due chiudono tra gli applausi scroscianti del pubblico. “Complimenti sinceri… è proprio una bella giornata per te”, dice Michele Zarrillo. “La giornata più bella del mondo”, risponde felice e appagato Antonio Martini. Il concorrente, poi, sceglie di entrare in squadra con Arisa.

