Antonio Martino, morto ex ministro Esteri e Difesa/ Contribuì a nascita Forza Italia

È morto Antonio Martino, colui che ha contribuito a far nascere Forza Italia. Il decesso è avvenuto questa notte e al momento non sono note le cause. Figlio di Gaetano Martino, che era stato esponente liberale e già ministro degli Esteri e presidente del Parlamento europeo, nonché uno dei padri dell’Unione europea, si laureò in Giurisprudenza nel 1964, ma ha dedicato la sua vita all’economia politica. Infatti, è stato anche docente di economia politica all’Università LUISS di Roma e preside dal 1992 al 1994.

Shane Warne è morto/ Leggenda del cricket aveva 52 anni: fatale attacco di cuore

Proprio dal 1994 è stato deputato di Forza Italia, carica che ha ricoperto fino al 2018. È stato ministro degli Esteri e ministro della Difesa rispettivamente nel governo Berlusconi I e nei governi Berlusconi II e III. Invece dal maggio 2021 era anche presidente onorario dell’Istituto Milton Friedman. Di quest’ultimo Antonio Martino era stato amico e allievo all’Università di Chicago.

Nick Zedd, morto regista e attore/ Aveva 63 anni: capofila Cinema della trasgressione

ANTONIO MARTINO: NASCITA DI FORZA ITALIA E ANIMA LIBERALE

In politica, dunque, Antonio Martino aveva seguito le orme del padre per quanto riguarda l’esperienza nel Partito liberale. Poi contribuì alla nascita di Forza Italia insieme ad un gruppo ristretto di intellettuali che aiutò Silvio Berlusconi a dare vita alla sua creature. Diede il suo apporto anche per quanto concerne la costruzione del programma. Al governo e nella sua lunga esperienza da parlamentare Antonio Martino ha cercato di rappresentare l’anima libera di Forza Italia, mostrandosi più atlantista che europeista.

Dopo sei legislature, nel 2018 Antonio Martino disse addio alla Camera. Nonostante ciò era un personaggio molto ascoltato non solo per la sua profonda cultura, ma anche per quei rapporti internazionali che aveva sempre coltivato con passione. Per tutti questi motivi ora i suoi cari, i colleghi e gli ex colleghi ne piangono la morte, ma lo ricordano e ne omaggiano anche la figura.

Giampaolo Giuliani è morto/ Studiò il radon e si scontrò con Bertolaso

© RIPRODUZIONE RISERVATA