Antonio Medugno abbandona il Gf Vip?/ “Ho ansia, ho paura di entrare in un circolo…”

Antonio Medugno si ritira dal Grande Fratello Vip?

Antonio Medugno lascia il Grande Fratello Vip 6? Uno degli ultimi arrivati nella Casa di Cinecittà è già insofferente alle dinamiche del reality e che lo riguardano personalmente. Infatti, dopo la lite scoppiata nella notte, al termine dell’ultima puntata, con Alessandro Basciano, il tiktoker ha confessato a Jessica Selassié di essere in difficoltà per diverse ragioni. Ad esempio, è accusato da diversi coinquilini di aver fatto circolare la voce del presunto bacio tra Barù e Delia Duran, ma tale rumors sarebbe partito da un dialogo tra Soleil Sorge e Gianluca Costantino.

Quindi, ha rivelato di avere il timore di poter ricadere in un vortice di chi è stato vittima in passato. “Io ho paura di entrare in un circolo in cui entrai tempo fa, sull’alimentazione. La cosa mi mette ansia perché sono cose che mi ha sempre risolto una persona che mi sta vicina, quindi sa come risolvermele”, ha spiegato Antonio Medugno.

Nella conversazione avuta con la principessa oggi, Antonio Medugno ha aggiunto di aver avuto un colloquio con una psicologa del Grande Fratello Vip. Al momento non ha preso alcuna decisione definitiva in merito al suo possibile abbandono, ma nelle prossime ore scopriremo se si tratta di un pensiero passeggero o se effettivamente deciderà di lasciare il programma. Ma Antonio Medugno nelle ultime ore ha anche spiegato di essere deluso per la nomination ricevuta da Gianluca Costantino che riteneva amico e confidente. “Io non ho paura di niente”, si è difeso Gianluca quando è stato accusato da Antonio di averlo nominato per paura delle reazioni degli altri concorrenti. Poi però ha ammesso: “Ho sbagliato a fare questa scelta. L’ho fatto per circostanza”. La scelta però ha ferito il ragazzo che peraltro è finito in nomination proprio con Gianluca e Kabir.

