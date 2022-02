Antonio Medugno abbandona il GF VIP?/ “Testa debole, ho paura da vari giorni”

Antonio Medugno vuole abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. Il tiktoker è in crisi e ha un vero e proprio crollo emotivo nella casa di Cinecittà dopo l’eliminazione di Nathalie Caldonazzo. Il modello, poco dopo l’uscita della showgirl con cui ha stretto un’amicizia davvero fortissima, ha chiesto nel confessionale di poter uscire dal programma. Alfonso Signorini allora lo chiama nel confessionale per capire come sta e quali sono le sue intenzioni se restare o meno nel programma. ” Io riguardo la situazione che ho esternato con gli altri, questa settimana ho avvertito delle complicazioni fisiche” – racconta Antonio che precisa – “sono stato poco bene, ho la testa un pò debole e quando mi è successo anni fa non voglio viverlo e non vorrei neppure parlarne”.

Un momento di grande difficoltà per il modello che in lacrime nel confessionale racconta: “crollo emotivo ne ho avuto uno e l’ho passato da solo sulle mie spalle e senza l’aiuto di nessuno. Quello che sto vivendo adesso è diverso, sono un pò di giorni che ne sto risentendo su alcune cose, un pò sul sonno e questa cosa…”.

Antonio Medugno lascia il Grande Fratello Vip?

Antonio Medugno in crisi al Grande Fratello Vip. In lacrime il modello non sa se restare nella casa di Cinecittà oppure no. A rassicurarlo e confortarlo ci sono il padre e il fratello che con parole importante cercano di farlo riflettere. “Non mollare, fuori c’è tanta gente che vuole che tu resti dentro. Sii forte come lo sei sempre stato” dice il padre. Antonio in lacrime racconta: “é la prima volta che mi allontano in tutto dalla mia famiglia, l’ho fatto in altre circostanza, ho lavorato fuori e sapevano che io c’ero perchè li sentivo spesso. Ora continuo sulle mie spalle, mi dò per forza”.

Alla fine Antonio, dopo aver sentito la voce del padre e del fratello, decide di proseguire il suo percorso nella casa del Grande Fratello.



