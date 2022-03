Antonio Medugno: “Al GF Vip era pieno di leccac*lo!”/ “Presto incontrerò Soleil…”

Antonio Medugno, ex gieffino, è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e Giovanni Antonacci e andata in onda nel pomeriggio di venerdì 25 marzo 2022. Il giovane ha parlato innanzitutto della lite tra Gianluca Costantino e Alessandro Basciano, argomento al quale avevamo dedicato spazio già nelle scorse ore: “So tutto, mi sono informato e dico la mia… Alessandro Basciano ha un modo aggressivo di rapportarsi con le persone, come si è visto nella Casa. Il suo modo di agire non l’ho mai appoggiato personalmente”.

La lite con Costantino sarebbe sorta per via del burro d’arachidi: un’argomentazione apparentemente debole, anche se Antonio Medugno ha rimarcato che “lì dentro tutto ciò che è piccolo viene ingigantito, ma questo atteggiamento non è accettabile da parte di Alessandro Basciano… La difficoltà è maggiore quando alcune persone provano a provocarti e a farti sbottare sfruttando dei sotterfugi. Questa è la cosa che ti dà più fastidio in un’esperienza televisiva di questo tipo”.

ANTONIO MEDUGNO: “MI SENTO QUOTIDIANAMENTE CON NATHALY CALDONAZZO E PRESTO VEDRÒ SOLEIL…”

Nel prosieguo di “Trends&Celebrities”, Antonio Medugno ha confessato di essere in contatto quotidiano con Nathaly Caldonazzo e “di recente ho sentito Soleil Sorge. La Pupa e il Secchione Show? Non abbiamo parlato solo di quello, ma anche di vederci quando lei scenderà a Napoli o quando io salirò a Milano. Sono più pupo che secchione in questo momento: ho lasciato un po’ da parte gli studi e i corsi per diventare personal trainer. Devo dare l’ultimo esame privato e mi sto intanto dedicando alla moda”.

Nei giorni scorsi, il giovane su TikTok ha dichiarato: “Se dovessi parlare, crollerebbe mezzo GF Vip“. A cosa si riferiva? “Parlavo delle maschere di ogni concorrente. Da quando sono uscito ho scoperto tante cose di cui all’interno della Casa non ero al corrente e alla fine tante persone che si fingevano amiche altro non erano che leccac*lo”.











