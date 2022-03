Antonio Medugno/ Allenza con Davide Silvestri e il feeling con Delia…

Antonio Medugno, in un mese di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2021, ha conquistato molti consensi sia tra gli altri concorrenti che nel pubblico. La scorsa settimana ha vinto due volte la sfida al televoto portando a casa un numero di voti impressionante e in molti lo considerano un probabile finalista. Antonio, nelle ore precedenti all’inizio della nuova puntata, non ha nascosto di sognare la finale esattamente come Davide Silvestri con cui il rapporto, negli ultimi giorni, è diventato sempre più stretto.

Dopo l’eliminazione di Nathaly Caldonazzo, infatti, Antonio ha trascorso molto tempo con Davide Silvestri. Quest’ultimo si è lasciato andare ad uno sfogo parlando della nomination ricevuta da Lulù. Sia Antonio che Davide non hanno risparmiato critiche alla fidanzata di Manuel Bortuzzo accusandola di strategia e di falsità. Antonio, tuttavia, a Lulù, non ha mai raccontato niente limitandosi a ricevere il suo affetto. L’alleanza con Davide contro Lulù gli permetterà di conquistare un posto in finale?

Tra Antonio Medugno e Delia Duran, sin dall’inizio, c’è sempre stato un feeling speciale che, dopo essere venuto meno per la presenza in casa di Alex Belli, è tornato prepotentemente a galla negli ultimi giorni. I due trascorrono molto tempo insieme e a Delia, Antonio ha raccontato una parte dolorosa del suo passato. Tra una chiacchierata e un abbraccio, i due si scambiano sorrisi e sguardi complici. Il feeling che c’è tra il tiktoker e la modella venezuelana non è passato inosservato ad Alex Belli che, da Twitter, ha lanciato un avvertimento ad Antonio.

“Caro TIKTOKIO,sono felice che tu abbia trovato l’equilibrio,ma ricordati che certe battute a doppio senso e sguardi da Conquistadores alla Donna che Amo te le puoi risparmiare,vai avanti per la tua strada in modo tale che non si scontri mai con la mia”, ha scritto Belli. Antonio scoprirà il messaggio di Belli nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip? Ci sarà un faccia a faccia tra i due? Lo scopriremo nel corso della puntata.



