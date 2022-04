Antonio Medugno beccato con Giulia D’Urso/ Che succede con l’ex Uomini e Donne?

Grande fratello vip 6 , Antonio Medugno avvistato con Giulia D’Urso di Uomini e donne

Hanno appassionato i telespettatori diventando rispettivamente protagonisti in tv del Grande fratello vip 6 e di Uomini e donne 2020 e ora Giulia D’Urso e Antonio Medugno tornano al centro dell’attenzione mediatica. Il motivo? I due giovani volti tv sono stati avvistati -così come riporta Very Iniutil people- mentre erano insieme e in atteggiamenti complici in quel di Milano, un avvistamento che ora spingerebbe molti a pensare che i due presunti ex siano tornati a fare coppia fissa senza ufficializzarlo ai media. Che sia davvero così? Pare infatti che Antonio Medugno e Giulia D’Urso siano stati a tutti gli effetti una coppia tra lo scorso settembre e dicembre 2021, subito dopo la fine della relazione tra l’ex Grande fratello vip e Silvia Monaco. E a riportare il nuovo avvistamento dei due sospetti ritrovati ex storici è, ora, una fonte insider, vicina a Giulia.

Antonio Medugno e Rosa Di Grazia stanno insieme? / Il dettaglio che conferma il flirt

I particolari dell’avvistamento della presunta ritrovata coppia extra Uomini e donne e Grande fratello vip

A riportare la testimonianza dell’avvistamento di Antonio Medugno e Giulia D’Urso in quel di Milano è una conoscente dell’ex corteggiatrice leccese di Uomini e donne 2020. Stando a quanto ripreso dalla testimonianza, i due presunti ex, al momento dell’avvistamento, sarebbero stati intravisti mentre passeggiavano l’uno al fianco all’altra e mano nella mano. I due sarebbero parsi essere molto in sintonia.

Antonio Medugno: "Frequento una ragazza di Amici"/ "Ci stiamo sentendo..."

Di recente, Antonio Medugno e Giulia D’Urso hanno lasciato il segno nell’intrattenimento made in Mediaset. Il primo si è reso protagonista di alcuni avvicinamenti hot a Delia Duran al Grande fratello vip 6 e la seconda viene ricordata per essere diventata la scelta di Giulio Raselli a Uomini e donne nel 2022. Che Antonio e Giulia abbiano deciso di riprovarci?

LEGGI ANCHE:

Antonio Medugno affonda Alex Belli/ "Non il suo burattino" "Mi fa trovare Delia e.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA