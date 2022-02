Antonio Medugno chi preferirà tra Clarissa e Jessica Selassié?/ Il tiktoker furioso con Sophie..

Clarissa e Jessica Selassié nel futuro di Antonio Medugno?

Antonio Medugno è entra nella casa del Grande Fratello Vip lo scorso 28 gennaio, voluto personalmente dal conduttore del programma Alfonso Signorini. Pochi giorni dopo è finito sulla bocca di tutti per un presunto flirt che la bella principessa etiope Clarissa Selassié, uscita da qualche mesa dalla casa del GF Vip. A chiarire la loro situazione ci ha pensato la principessa etiope ai microfoni di casi Chi: “Ci siamo conosciuti perché avevamo delle conoscenze in comune. Abbiamo un bellissimo rapporto. Non siamo sicuramente amici, non siamo neanche fidanzati perché ci dobbiamo ancora conoscere e dobbiamo capire tante cose”. Nei giorni scorsi Antonio ha mosso dei passi verso Jessica Selassié, sorella maggiore di Clarissa: “Tu sei una persa estremamente interessante. Si vede che sei una ragazza con la testa sulle spalle, ma dentro ci sono altri lati che non traspaiono. Indipendentemente dal fatto che sia amicizia o qualcosa di più, a me fa piacere conoscerti. Tu mi incuriosisci molto, tra le poche qui dentro. Non so se a te frena il discorso di Clarissa…”. Jessica, interessata a Barù e molto legata alla sorella, ha preferito frenare il giovane.

Antonio Medugno critico con Sophie Codegoni

Antonio Medugno è venuto a sapere che Sophie Codegoni ha sparlato di lui e di Gianluca Costantino, dicendo che sono belli ma con poca personalità: “Sophie ha detto che siamo belli ma non balliamo, me lo ha confermato Alessandro. Ma come si permette?”, ha detto il ragazzo parlando con Delia Duran. Secondo l’influencer l’ex tronista non ha motivi per muovere critiche contro di lui: “Da che pulpito viene la predica, lei che non fa nulla di nulla. Dorme e basta!”. Secondo Antonio, Sophie dovrebbe cambiare i suoi atteggiamenti prima di parlare male degli altri. “A vent’anni si sente già troppo, colpa di chi glielo ha fatto credere… Io non mi sarei mai preso certe libertà nei suoi riguardi!”, ha concluso Antonio.

