Antonio Medugno concorrente all’Isola dei Famosi 2022?/ “Per ora no ma..”

Dopo il successo ottenuto da Antonio Medugno con la partecipazione al Grande Fratello Vip, molti fan del ragazzo si chiedono se potranno presto rivederlo all’interno di un altro reality, magari proprio all’Isola dei Famosi. Rispondendo ad alcune domande dei suoi follower il ragazzo ha svelato se presto potrebbe partecipare ad un altro reality oppure no.

Il ragazzo ha detto: “Dell’Isola me lo avete chiesto in tanti, ma non credo che riuscirei a sostenere delle sfide sia fisiche che psicologiche ed anche per la questione del cibo” Facendo naufragare ogni dubbio sulla sua partecipazione senza chiudere la porta a questa esperienza in futuro dicendo: “Per ora no”.

Antonio Medugno cancella ogni dubbio sulla sua partecipazione all’Isola dei Famosi

Tra le tante domande rivolte all’ex concorrente del Grande Fratello Vip i fan del ragazzo hanno voluto ricevere qualche notizia in più in merito al suo rapporto con Soleil Sorge con la quale durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip aveva stretto un forte legame confidandole i suoi dubbi e i suoi problemi alimentari.

Antonio Medugno ha spiegato che ad oggi non è ancora riuscito a vedere la ragazza a causa degli impegni lavorativi di entrambi, ma che presto si vedranno: “Dovevamo vederci ora che viene a Napoli, ma sono salito per lavoro a Milano. Prossimamente, in ogni caso, che sia a Napoli o Milano io e Soleil ci vediamo”.

