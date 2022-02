Antonio Medugno confessa “Single? No, mi hanno detto di mentire”/ “La mia fidanzata…”

Antonio Medugno è stato costretto a dichiararsi single per i social. Il concorrente del Grande Fratello Vip è diventato popolare su Tik Tok conquistando un’ampia platea di followers. Parlando con Miriana Trevisan, il ragazzo ha confessato la chiave del suo successo: “In due anni ho avuto un grandissimo riscontro su TikTok. Ho capito cosa piace guardare a tutti, non solo alle ragazze di vent’anni. Sono riuscito ad espandermi”. Per non deludere le sue ammiratrici, Antonio Medugno sarebbe stato costretto a dichiararsi single mentendo di fatto sulla sua situazione sentimentale. Dentro la casa del Grande Fratello Vip ha infatti ammesso: “Me lo hanno imposto, la mia fidanzata non ha mai preso bene questa cosa”. Antonio Medugno è entrato da single nella casa anche se poi si è lasciato sfuggire di essere impegnato con una ragazza. Probabilmente si tratta di Giulia D’Urso, ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” e molto vicina al gieffino. C’è da dire che in questa storia intricata c’è stato un colpo di scena.

Antonio Medugno è entrato nella casa con dei “graffi sul petto” fatti da Clarissa Selassié durante un loro incontro in camera da letto. Interrogata da Alfonso Signorini in merito, Clarissa ha specificato che è stato Antonio a fare la prima mossa su Instagram e che sarebbe andato a Roma per conoscerla. Antonio però ha negato chiarendo che era stata la principessa a scrivergli per prima. A conferma di questa tesi le parole di Giulia D’Urso che ha lanciato una frecciatina a Clarissa su Instagram: “Io sapevo una storia completamente diversa.. è venuto a Roma per te? Senza parole. Tu hai le chat, io ho i video ed i vocali. Scegli tu”. Forse scopriremo qualcosa in più solo quando Giulia D’Urso deciderà di palesarsi per entrare nella casa per un semplice saluto ad Antonio.

Antonio Medugno e Delia Duran sempre più vicini

Antonio Medugno sta flirtando apertamente con Delia Duran. Il giovane titoker e la moglie di Alex Belli appaiono sempre più vicini. Delia stuzzica molto Antonio che però non appare imbarazzato. In un video, i due appaiono a letto. Antonio dice: “Delia dal primo giorno mi chiama little brother, se voglio qualcos’altro da lei? No, rispondo che la chiamo big sister”. Delia con fare ammiccante risponde: “E tu vorresti chiamarmi diversamente?”. Tra loro si intromette anche Nathaly Caldonazzo che rivolge una domanda a Medugno: “Non ti piacerebbe dormire accoccolato con Delia?”. Antonio però preferisce non rispondere. Delia Duran e Antonio Medugno sembrano essere i nuovi Soleil Sorge e Alex Belli. Probabilmente Delia ha trovato un modo per vendicarsi del maltorto fatto dal marito nei suoi confronti.

Delia Duran però sta cercando di tenere le distanze da Medugno tanto che qualche giorno fa dopo avergli sfiorato le labbra si è tirata indietro dicendo: “Meglio stare lontana da te”. “Addirittura” è stata la replica immediata del coinquilino. Antonio Medugno appare in difficoltà nell’aprirsi con un’altra persona e proprio a Delia ha confidato: “Mi apro piano, se ti apri subito ti possono ferire. Se lo fai moderatamente capisci se puoi aprirti realmente o no. Non mi apro con tutti e tutte, non ci passo sopra facile. Ho imparato a selezionare le persone. Fuori ho amici che si contano sulla mano, solo con loro parlo realmente. Il resto sono conoscenti”, ha spiegato.



