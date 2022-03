Antonio Medugno contro concorrenti del Gf Vip/ “Se parlassi crollerebbe mezza casa”

Antonio Medugno lancia una frecciatina contro gli ex concorrenti del Grande Fratello VIP, con cui ha convissuto a lungo tra le mura della casa più spiata d’Italia. “Se parlassi crollerebbe metà del GF”, questa la breve frase scritta in un video pubblicato su Tik Tok in cui appare proprio il modello partenopeo a torso nudo con tanto di sorriso beffardo stampato sul volto ed in sottofondo il brano “Happy Days” di Ghali.

Soleil Sorge sul triangolo/ "Cercavo di frenare Alex" "Il bacio con Delia , vi svelo"

Un filmato piuttosto enigmatico, dato che non si capisce a cosa intenda riferirsi il protagonista. Non ci sono stati ulteriori riferimenti sui social network in merito. È inevitabile che qualcosa non sia andata giù al tiktokers in merito alla sua avventura nel reality show, ma chi è il colpevole? Non è dato saperlo, almeno per il momento. In molti, in tal senso, non vedono l’ora di scoprire l’identità del destinatario della frecciatina del video.

Delia Duran "promessa infranta" ad Antonio Medugno/ "Una volta all'anno io e Alex..."

Antonio Medugno contro concorrenti del Gf Vip: c’entra qualcosa la diatriba con Delia Duran?

Qualche giorno prima di lanciare la frecciatina contro i concorrenti del Grande Fratello VIP, Antonio Medugno aveva avuto da ridire sul comportamento avuto dall’ex coinquilina Delia Duran dopo l’uscita dalla casa. “Eravamo rimasti che ci dovevamo sentire quando finiva tutto e uscivamo, ma non l’ho più sentita, sarà indaffarata, non lo so, però vabbè me lo aspettavo”, aveva ammesso con non poco risentimento il modello partenopeo nel corso di un botta e risposta sui social network con i suoi followers.

DELIA DURAN E ALEX BELLI "CI SPOSIAMO"/ "Lui mi ha salvata, quando non avevo nulla"

In molti dunque in queste ore si stanno domandando se il tiktokers ce l’abbia ancora con la showgirl – come accaduto in più occasioni sia dentro che fuori la casa – oppure se il suo nuovo video sulle note di “Happy Days” di Ghali sia indirizzato a qualche altro vippone. In tal senso non ci sono indizi che al momento portano a scoprire chi sia la “vittima”, ma i fans più attenti certamente non si lasceranno sfuggire nulla.











© RIPRODUZIONE RISERVATA