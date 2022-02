Antonio Medugno corteggia Jessica Selassiè? “Mi incuriosisci”/ Lei pensa a Barù e…

Antonio Medugno è interessato a Jessica Selassiè? Il tiktoker napoletano è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2021 dopo una frequentazione con Clarissa, la sorella più piccola di Jessica. Entrando nella casa, dopo aver visto per la prima volta dal vivo le concorrenti, Antonio ha mostrato interesse per Jessica la quale, tuttavia, ha subito messo le mani avanti dopo aver saputo della sua frequentazione con Clarissa. Nelle scorse ore, Antonio e Jessica si sono ritrovati in giardino. Durante la chiacchiareta, Antonio si è lasciato andare ad una dichiarazione nei confronti della maggiore delle sorelle Selassiè.

“Mi incuriosisci”, ha ammesso il tiktoker. “Tu sei una persona estremamente interessante. Io ieri ne parlavo con Alessandro. Si vede che sei una ragazza con la testa sulle spalle già da fuori. Però da dentro ci sono altri lati che fuori non arrivano e mi fa piacere conoscerti… indipendentemente dall’amicizia o qualcosa di più io ho intenzione di conoscerti più a fondo perché mi incuriosisci di più rispetto ad altre personalità”, ha aggiunto.

Jessica Selassiè, la confessione su Barù ad Antonio Medugno

Jessica Selassiè, tuttavia, non è affatto interessata ad Antonio Medugno in cui ha trovato un confidente. Nelle scorse ore, infatti, proprio con Antonio ha parlato di Barù. Nonostante i due siano più vicini rispetto alle prime settimane di convivenza nella casa, il nipote di Costantino Della Gherardesca continua a mantenere le distanze ribadendo di non volere una storia d’amore all’interno del reality.

“Poi Clarissa ci ha messo il carico da novanta dicendo che le piacciamo tantissimo perché Barù è molto fig*. Lui ha fatto passi indietro. A volte è molto più sciolto ma poi invece mette un muro, non lo so… boh! Io lo sto conoscendo, è molto interessante. Io mi freno perché non trovo dall’altra parte…“, ha ammesso Jessica. “Sai che mi ha dedicato una canzone in confessionale? E’ una canzone rock che parla d’amore […]. Oggi mi ha fatto un complimento dicendomi che sono molto più bella senza trucco”, ha aggiunto come riporta BlogTivvu.

