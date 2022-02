Antonio Medugno, crollo al GF Vip “Vivo in una perenne ansia”/ “Non trovo la forza”

Antonio Medugno torna a sfogarsi nella Casa del Grande Fratello Vip. Il modello e tiktoker entrato solo pochi giorni fa ha iniziato a farsi conoscere dal pubblico, palesando sin da subito alcune sue debolezze. Così, nel corso di una chiacchierata con Jessica Selassiè, Antonio ha raccontato le sue fragilità, mostrando un chiaro malessere: “Non riesco proprio a trovare la forza in me, non riesco proprio a trovare un minimo di qualcosa. – ha esordito Medugno che, qualche giorno fa, ha parlato di problemi alimentari – Non ho superato quella paura, io ancora adesso sto in una perenne ansia che cerco di mascherare distraendomi, però poi torno sempre lù e non è facile farmi conoscere così. Non ho molto tempo per farmi conoscere qui dentro”, ha quindi ricordato alla Selassiè che ha cercato di risollevargli il morale.

Delia Duran confessione choc "Si mi piace Antonio Medugno"/ Cosa dirà Alex Belli?

Antonio Medugno si sfoga con Jessica Selassiè: “Non mi piace piangere in pubblico ma…”

Antonio Medugno ha continuato a sfogarsi con Jessica, raccontandole che “Cerco di far vedere fuori che non piango, ma sono io. Ho cercato di non far vedere il mio malumore ma lo hanno capito lo stesso. Oggi ho cercato di tenere botta, di parlare e distrarmi.” E ancora: “Gianluca ed io siamo entrati ad un mese e mezzo dalla fine, e diventa tutto più difficile. Io sono qui fino a quando il pubblico lo decide”, ha dichiarato Medugno. “Non c’è niente di male, non mi piace piangere in pubblico ma qui l’ho fatto un sacco di volte”, ha ribattuto Jessica, cercando di consolare il gieffino. Intanto, proprio per queste sue fragilità, Medugno sta raccogliendo molti consensi da parte del pubblico del Grande Fratello Vip.

LEGGI ANCHE:

Alessandro Basciano minimizza i disturbi alimentari di Antonio/ "Ca*ate. Io problemi più seri"Antonio Medugno abbandona il Gf Vip?/ "Ho ansia, ho paura di entrare in un circolo…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA