Antonio Medugno, disturbi alimentari/ “Sono stato poco bene, non voglio riviverlo”

Antonio Medugno in crisi chiede di lasciare il GF Vip

Antonio Medugno ieri sera ha commosso il pubblico del Grande Fratello VIP. Il giovane tiktoker si è commosso vedendo la clip della sua amicizia con Nathaly Caldonazzo e ha poi fatto fatica a gestire le sue emozioni quando ha ringraziato il pubblico per essere stato salvato al primo televoto con il 50% delle preferenze. Purtroppo a uscire è stata proprio la sua amica Nathaly. Dopo l’eliminazione dell’attrice, Antonio è entrato in crisi e ha chiesto di poter andare in confessionale per parlare da solo con Alfonso Signori. Visibilmente provato, Medugno ha chiesto di poter lasciare la casa del Grande Fratello Vip: “Riguardo la situazione che ho esternato un po’ di giorni fa, ho risentito di alcune problematiche fisiche. Sono stato poco bene. Mi sento molto vulnerabile psicologicamente, ho la testa debole. E quando mi è successo un po’ di anni fa sono entrato in un brutto momento, chiamiamolo così. Faccio difficoltà a parlarne, non voglio riviverlo mai più. […] Quello che vivo adesso è diverso, sto subendo varie cose e questa paura, dopo vari giorni, mi ha portato a prendere questa decisione”.

Antonio Medugno e i disturbi alimentari

Antonio Medugno in passato ha sofferto di DCA, disturbi del comportamento alimentare. Nonostante al momento ne sia totalmente uscito, il tiktoker ha sempre la paura di poterci ricadere. Qualche settimana fa, parlando con alcuni dei suoi coinquilini, Antonio aveva racconto dei suoi problemi: “Ho paura di rientrare in un circolo in cui entrai tempo fa, sull’alimentazione. La cosa mi mette ansia perché sono cose che mi ha sempre risolto una persona che mi sta vicina che sta come risolverle”. Ieri sera a convincere Antonio Medugno a non ritirarsi sono stati suo padre Vincenzo e suo fratello Michele: “Amore non mollare, ti prego, non mollare, fuori c’è tanta gente che vuole che tu resti dentro. Sii forte come sei sempre stato. Voglio che non molli, voglio solamente questo”. Confortato dalle parole dei suoi familiari, Antonio ha deciso di continuare il suo percorso dentro la casa: “Non mi fate sentire così. Va bene, se fuori è tutto a posto, resto”. Alfonso Signorini, subito dopo, ha spiegato che il giovane gieffino aiuta economicamente la sua famiglia.

Sii forte, Antonio. La tua famiglia ti ama. ❤️

