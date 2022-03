Antonio Medugno e Clarissa Selassié é giá finita?/ “Una persona a cui voglio bene ma…”

Antonio Medugno e Clarissa Selassié sono stati insieme? A chiarire le voci di un presunto flirt i diretti interessati, ma con versioni contrastanti. Una volta uscito dalla casa del Grande Fratello Vip, il tik toker ha fatto chiarezza una volta per tutte sul suo rapporto con la principessa Selassié. Prima di entrare nella casa i due avrebbero avuto un flirt come spifferato dal padrone di casa Alfonso Signorini: “vedo che nonostante i graffi sulla pelle non stai filando tanto la nostra Clarissa, eh”. La ex gieffina, presente in studio, aveva prontamente risposto dicendo: “parleremo dopo io e lui, se sono indispettita? Sono scioccata! Perché la metà delle promesse che mi ha fatto non le ha mantenute. Che promesse? Tante! Amore ti sei scelto una principessa, eh! Se stasera sarò sua?, non lo so, non credo. Può tornare a Milano dalla sua nuova donna. Sono usciti articoli, io impazzita, ingelosita, ho chiamato ho detto ‘che succedeeee?”.

Cosa é successo tra i due? Anche sui social in tanti hanno domandato al modello e tik toker in che rapporti fosse con Clarissa. Antonio non si é tirato indietro e ha precisato: “ad oggi non ho nessun tipo di rapporto con lei, è una persona a cui voglio bene”.

Antonio Medugno e Clarissa Selassié: é giá finita?

Come stanno le cose tra Antonio Medugno e Clarissa Selassié? Anche la principessa ha voluto dire la sua durante l’ultima puntata di Casa chi dove ha parlato della frequentazione con Antonio: “ci siamo conosciuti perchè avevavmo delle conoscenze in comune. Abbiamo un bellissimo rapporto. Non siamo sicuramente amici, non siamo neanche fidanzati perchè ci dobbiamo ancora conoscere e dobbiamo capire tante cose”.

Clarissa ha poi aggiunto: “é un ragazzo a cui tengo tantissimo, lo supporto perchè ho conosciuto la persone che è e vi posso dire che non ho motivo di dubitare di ciò che lui mi ha detto e dimostrato e nella casa mi sta dimostrando le promesse che ci siamo fatti. Non credo ad una parola di quello che mi dice la gente su di lui”. Sta di fatto che una volta usciti dalla casa non sembra esserci alcun futuro per loro!

