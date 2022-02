Antonio Medugno e la misteriosa Silvia: ex o fidanzata?/ Sui social le stesse foto…

Antonio Medugno, il giovane tiktoker originario di Napoli, ha senza dubbio scaldato l’atmosfera all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021. Nei suoi confronti è decisamente interessata Delia Duran, moglie di Alex Belli, che recentemente ha fatto una proposta “indecente” proprio allo stesso Antonio Medugno, proponendogli un manage a trois con l’attore di Centovetrine. La giovane star dei social per ora resiste, e intanto Delia Duran dovrà vedersela fuori dalla casa con Clarissa Selassiè, una delle tre “princess” del Gf Vip, che ha dichiarato di aver conosciuto proprio il giovane partenopeo prima dell’ingresso nella dimora più spiata d’Italia, lasciandogli dei graffi sulla schiena.

Cosa sarà successo fra i due? Antonio Medugno ha smentito una notte di passione con la sorella di Lulù e Jessica, parlando di semplice cena e basta. Intanto, nel calderone, è comparsa anche Giulia D’Urso, ex fidanzata di Giulio Raselli, che ha rivelato di aver avuto una storia proprio con Antonio, anche se quest’ultimo non ha mai menzionato la corteggiatrice di Uomini e Donne. Il tiktoker, confidandosi con Delia Duran, ha spiegato di essersi lasciato da poco con una donna che amava molto ma che era troppo gelosa, aggiungendo inoltre di preferire ragazze che hanno avuto esperienze fisiche complete prima di conoscere lui.

ANTONIO MEDUGNO E LA MISTERIOSA SILVIA: ECCO CHE COSA E’ EMERSO

Ma non è finita qui perchè pochi giorni fa proprio Antonio, in un gioco con le lavagne, ha scritto un pensiero dolce rivolto alla stessa ex, e il sito ilvicodellenews.it, spulciando il profilo Facebook del tiktoker, ha scoperto che Antonio Medugno risulta essere fidanzato con data 30 settembre 2019. Sul suo profilo vi sono delle foto con una ragazza di nome Silvia, e la stessa, dal profilo, si dice fidanzata dal 30 settembre 2019 ed ha pubblicato le stesse foto con Antonio.

“Non sappiamo se la ex di cui lui parla nella Casa sia questa Silvia – scrive ancora il sito – però l’ultima foto di coppia pubblicata risale al 14 settembre 2021 e nel suo profilo Facebook lui risulta ancora fidanzato con lei”. Quindi i due sono fidanzati o solo ex? Lo scopriremo solo cammin facendo, certo è che già nelle scorse ore lo stesso Antonio Medugno ha svelato ai vipponi di essere fidanzato ma di dover mentire…

