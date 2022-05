Antonio Medugno e Nathalie Caldonazzo, stanno insieme?/ Beccati mano nella mano…

Grande fratello vip 6, Nathalie Caldonazzo rivede Antonio Medugno: cosa bolle in pentola?

Hanno appassionato i telespettatori di Canale 5 avviando un legame improntato sulla complicità profonda e in queste ore Nathalie Caldonazzo e Antonio Medugno tornano a far parlare di sé, rispetto alla loro sintonia. I due ormai ex inquilini della Casa, a quanto pare, continuano a frequentarsi lontani da occhi indiscreti, così come si apprende da una news pubblicata dal sito beninformato Very Inutil people, che ha raccolto la testimonianza di un avvistamento dei due ex gieffini, che è avvenuto mentre i vip si trovavano nel cuore della città di Napoli e in atteggiamenti complici tra loro.

La fonte insider che riporta la notizia dell’avvistamento vip dei due ex Grande fratello vip 6 fa sapere in particolare che – al momento dell’avvistamento – Nathalie e Antonio sono stati visti mentre si tenevano per mano tra le vie di Napoli. Un’uscita, quella di Nathalie e Antonio, che farebbe pensare ad un possibile flirt in corso tra i due. E ad avvalorare l’ipotesi di un possibile flirt tra i due ex Grande fratello vip 6 è un aggiornamento tra le Instagram stories di Antonio Medugno.

Antonio Medugno e la foto insieme a Nathalie Caldonazzo

Tra le Instagram stories, in queste ore Antonio Medugno si lascia immortalare insieme a Nathalie Caldonazzo in una foto scattata al chiaro di Luna. Un’immagine che l’ex gieffino napoletano ha condiviso con gli utenti con tanto di descrizione al miele: “Finally with her”, “Finalmente con lei”. Un particolare social quest’ultimo che, unitamente alla notizia dell’avvistamento di coppia di Nathalie e Antonio ripreso a mezzo stampa, farebbe pensare all’inizio di una lovestory tra il tiktoker 24enne e l’attrice e modella 52enne. Ma non è tutto. Perché Nathalie ha condiviso sul suo profilo Instagram il video che la immortala tra le braccia di Antonio e con sottofondo musicale Abbracciame di Andrea Sannino. “Anema e core”, scrive Nathalie a corredo del video condiviso su Instagram. Che il legame instauratosi tra le mura della Casa dei vipponi, tra Antonio Medugno e Nathalie Caldonazzo, possa rivelarsi l’inizio di un amore? Staremo a vedere.

