“Antonio Medugno è proprio un cess*, foto modificate”/ Basciano smaschera Sophie

Continua tra alti e molti bassi la storia d’amore nata tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni nella Casa del Grande Fratello Vip. Una nuova lite ha scosso la coppia che è arrivata a tirare in ballo altre persone nella Casa. Quando Sophie è andata a confidarsi con Soleil della lite, Basciano ha perso le staffe e ha dichiarato di voler smascherare Sophie e le sue amiche sui commenti ben poco carini fatti su Antonio Medugno.

“Ora anche io le smaschero. – è sbottato Basciano, come riporta Biccy – Sophie e le altre due in camera sotto le coperte dicono cattiverie su uno dei nuovi ragazzi arrivati. Hanno detto ‘oddio in foto e in video è bellissimo sembra un dio greco e dal vivo è l’opposto. Proprio non sembra la stessa persona’. – e ha aggiunto – Poi si lamentano che Gianlu e Antonio non fanno nulla, hanno detto ‘sono arrivati come belloni che dovevano fare chissà cosa e invece sono mosci’. Questo stanno ripetendo da giorni.”

Basciano smaschera Sophie Codegoni su Medugno, lei sbotta “Tu vuoi farti Delia!”

Alessandro Basciano non si è però fermato qui. Poco dopo ha accusato direttamente Sophie Codegoni, dicendole che proprio lei ha detto di Antonio che “è proprio un cess*! Hai detto che si modifica tutte le foto e che qui è brutto e lo dicevate tu e le tue amiche”. Sophie ha cercato di sminuire la cosa, dicendo: “Io ho detto che nelle fotografie è bellissimo, nella realtà un po’ meno. Diciamo che secondo me non ha carisma, non sa di nulla. Dal vivo rende meno probabilmente. Il succo però è che è uno che non ‘balla’, più che un giudizio sull’aspetto fisico.” Così è partita lei stessa all’attacco, accusando Basciano: “Poi parli tu che vuoi farti Delia? Me l’hai detto in camera che non vedi l’ora di farlo. Quindi direi che è più grave quello che hai detto a me, rispetto che le mie parole su Antonio”.

