Antonio Medugno “Fidanzato? Sono single, ma c’è una ragazza..”/ “Clarissa? Non è lei”

Antonio Medugno, ai microfoni di Casa Chi, il format social del settimanale Chi condotto da Rosalinda Cannavò, svela la verità sulla proprio vita privata. Entrato nella casa del Grande Fratello Vip dopo aver frequentato Clarissa Selassiè, oggi, il tiktoker, svela di essere single pur avendo una ragazza che sentiva prima del reality show e che sperava di risentire dopo la sua uscita dalla casa. Prima di raccontare, però, i dettagli del proprio privato, Antonio Medugno traccia un bilancio di quella che è stata la sua esperienza all’interno del bunker di Cinecittà.

“E’ stata dura, più dura di quanto mi aspettassi, ma va bene. E’ uscita la parte di Antonio che non era mai uscita sui social perchè ho difficoltà a far trasparire tutto di me. Sono usciti i miei punti deboli e i miei punti di forza però sono contento che sia uscito tutto. Non c’è alcun velo da mostrare”, racconta a Rosalinda Cannavò.

Antonio Medugno, la verità sul rapporto con Clarissa Selassiè

Antonio Medugno, ha conquistato il pubblico del Grande Fratello Vip con il suo carattere, ma anche con la sua bellezza. Sui social, sono tante le ragazze che gli scrivono, ma quella da cui avrebbe voluto ricevere un messaggio non si è ancora palesata. “Mi hanno scritto in tante, ma non mi ha scritto la ragazza che volevo mi scrivesse” – svela Antonio. “Io ho fatto un errore con questa persona quindi preferisco che passi del tempo”, aggiunge Medugno. “E’ una persona che volevo tenere fuori da tutto il contesto. Io sono entrato da single nella casa però due o tre mesi prima mi sentivo con una ragazza”, dice ancora.

I giornalisti di Chi provano a scoprire l’identità e Gabriele Parpiglia parla di Clarissa Selassiè, ma Medugno smentisce: “Non è lei. Con Clarissa mi sono sentito ieri per la prima volta da quando sono uscito dalla casa. Ci siamo chiariti su tutto, l’ho ringraziata per quanto fatto per me. Abbiamo un bellissimo rapporto d’amicizia che spero di coltivare”, conclude.











