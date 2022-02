Antonio Medugno/ Il mistero della fidanzata e la confessione al GF Vip: “Rapporti…”

Antonio Medugno nella Casa del Grande Fratello Vip si è aperto e ha raccontato alcuni aspetti della sua vita privata. Il ragazzo, confidandosi con Delia Duran, ha ammesso di avere alle spalle diverse storie d’amore ma di essersi innamorato solo due volte. Il modello ha confidato ai suoi compagni di aver sempre fatto affidamento sull’amore anche se in alcuni casi l’abitudine ha logorato i suoi rapporti: “Io ho avuto rapporti fatti di abitudine”. Antonio si è però fidanzato in giovane età e questo non gli ha permesso di vivere la sua giovinezza con maggiore serenità: “Non mi sono mai goduto niente”. Il motivo per cui il ragazzo non è mai stato solo è che fa spesso affidamento sull’amore per trovare la forza di cui ha bisogno nella quotidianità. Delia Duran ha commentato dicendo che è importante saper affrontare la solitudine: “Bisogna essere da soli per affrontare se stessi”. Pare che Medugno abbia nascosto per il momento di avere una storia fuori dalla casa del Grande Fratello Vip.

Il TikToker ha rivelato di essere sentimentalmente legato a una dolce metà, per quanto “qualcuno” gli abbia impedito di parlarne nel corso della sua permanenza nella casa più spiata d’Italia. Sul web sono in molti a pensare che la fortunata sia Giulia D’Urso, nata a Ruffano nel 1995. La stessa si era scontrata di recente con Clarissa Selassiè che aveva dichiarato di aver avuto un incontro bollente con Medugno. L’ex volto di Uomini e Donne ha affermato invece: “Io sapevo una storia completamente diversa.. è venuto a Roma per te? Senza parole. Tu hai le chat, io ho i video ed i vocali. Scegli tu”.

La serata del 14 febbraio ha regalato ad Antonio Medugno la possibilità di rimanere ancora in casa. In Casa, diversi compagni si sono detti contenti dell’esito e ciò fa ben sperare che, nonostante sia entrato da poco in casa, per Antonio la possibilità di arrivare in finale sia reale e concreta. Ha legato molto con diversi coinquilini, come Nathaly, Soleil, Davide, Sophie e Jessica, e si è fatto notare per l’educazione, la spensieratezza e l’approccio collaborativo in casa. Antonio ha però creato un rapporto speciale con Delia Duran. Soprattutto negli ultimi giorni Delia e Antonio hanno legato molto. Infatti, uno degli ultimi entrati nella casa del Grande Fratello VIP si sta facendo notare per il legame instaurato con Delia che sembra però aver subito un forte stop da quando Alex Belli ha fatto il suo ritorno in Casa.

