Antonio Medugno/ In nomination: avrà la meglio su Nathaly e Miriana?

Antonio Medugno in nomination

Antonio Medugno è in nomination e dovrà vedersela con Nathaly Caldonazzo e Miriana Trevisan. Il giovane tiktoker rischia molto questa sera: sarà lui a lasciare la casa del Grande Fratello Vip? Mancano poche settimane alla finale e alleanze e strategie sono ormai palesi. Jessica Selassié ha avvertito Medugno di fare attenzione a Nathaly perché gioca di strategia e come è successo con Delia, usa le persone per raggiungere i suoi scopi. La Selassié è convinta che la showgirl stia influenzando il percorso del modello napoletano, perché ha una personalità fragile ed è facile da manipolare. Ma Antonio non è così facile da manipolare, al contrario si guarda intorno e poi passa all’attacco. Il ragazzo non ci ha pensato due volte ad affrontare Davide Silvestri chiedendogli come mai all’inizio è stato molto propenso ad accoglierlo per poi cambiare direzione. “Perché ho paura. Dato che questo gioco induce al tradimento, ho paura di conoscere nuove persone e, anche se nel mio cuore si è liberato un posto, tu saresti il primo che nominerei”, ha risposto l’attore.

Gf vip, Antonio getta ombre su Delia: "Mai chiara con me"/ Lei replica ed è polemica

Antonio Medugno deluso da Delia Duran

Antonio Medugno sa di essere nominato e non se la prende più di tanto, sono le dinamiche di gioco ed è l’ultimo arrivato. Chi invece gli ha lasciato l’amaro in bocca è stata Delia Duran, all’inizio il loro rapporto era stato molto amichevole, poi con l’entrata nella Casa di Alex Belli qualcosa è venuto a mancare e nella donna ha visto un radicale cambiamento nei suoi confronti. “Conosco le motivazioni di ognuno di voi. Anche da Manila so che posso aspettarmi una Nomination, ma non me la prendo e sarei ipocrita e immaturo a vederlo come un tradimento. Mi ha deluso, perché caratterialmente è cambiata con tutti, Delia che ora ha il dente avvelenato”, ha detto il tiktoker parlando con Davide Silvestri. Nei giorni scorsi, proprio con l’aiuto dell’attore di Vivere, Medugno ha preparato una sorpresa per il compleanno della sorellina Benedetta: “Buon compleanno Benny. Sempre con me, ti amo”, ha scritto su un cartellone, simulando poi il volo degli aerei sulla Casa del Grande Fratello Vip.

LEGGI ANCHE:

Antonio Medugno vs Delia Duran/ "Se non fosse stata immune l'avrei nominata…"Bacio con Delia voluto da Soleil?/ Antonio Medugno: "Duran dice che..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA