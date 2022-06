Antonio Medugno/ “Io tronista a Uomini e Donne? In tv per cercare l’amore…”

Antonio Medugno prossimo tronista di Uomini e Donne?

L’ex concorrente del GF Vip, Antonio Medugno, è stato ospite di Trends & Celebrities su RTL 102.5 News, la trasmissione radiofonica condotta nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 giugno, da Francesco Fredella e Manila Nazzaro. In diretta da Milano, Antonio ha mandato a Manila i saluti degli ex inquilini prima di sottoporsi alle domande degli ospiti. La presenza di Medugno nel capoluogo Lombardo, ha spiegato, è dovuta essenzialmente alla Fashion Week Uomo in occasione della quale prenderà parte ad alcuni eventi per motivi prettamente lavorativi.

Di recente si è spesso parlato dell’approdo di Antonio Medugno alla trasmissione Uomini e Donne, il celebre dating show di Maria De Filippi. Ma cosa c’è di vero in questa indiscrezione? “Ad oggi non è una cosa certa, non è arrivata nessuna richiesta e non c’è nulla di sicuro”. Tuttavia, ha precisato Medugno parlando con l’ex inquilina Manila Nazzaro, “Se lo chiedi a me è la prima volta che esternerei Antonio nella parte della questione d’amore”. Una voce, dunque, non del tutto infondata.

Le prossime vacanze di Antonio Medugno

Antonio Medugno prossimo tronista di Uomini e Donne per cercare l’amore in tv? L’ex gieffino ha ribadito come nelle precedenti esperienza che ha fatto non ha mai esternato il suo lato relativo alla vita amorosa, “quindi potrebbe essere una esperienza”, ha ammesso. D’altronde Manila Nazzaro ha svelato di aver trovato l’amore su Twitter, “tutto è partito da un like”, ha aggiunto.

In vista della stagione estiva che sta per partire, ad Antonio Medugno è stato chiesto chi sarebbero i tre ex inquilini del GF Vip che porterebbe in vacanza con lui, ma sul punto ha glissato limitandosi a commentare “Quest’anno volevo fare tutte vacanze italiane, andrò in Puglia per la prima volta per sei giorni, a Polignano”. E se dovesse incontrare l’amore proprio in Puglia? Medugno ha svelato di averne già conosciuta una, facendo riferimento a Giulia D’Urso con la quale avrebbe avuto una storia lampo non particolarmente memorabile. A fine giugno, intanto, Antonio partirà a Los Angeles per completare la registrazione di un format di cui ha promesso di volerne parlare in seguito.

