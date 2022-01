Antonio Medugno nuovo concorrente GF Vip?/ Da Uomini e Donne a TikTok “grazie a…”

Antonio Medugno sarà un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip?

Anche Antonio Medugno sarà presto uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip? Nelle ultime ore non mancano le indiscrezioni sui possibili nuovi ingressi nella spiatissima Casa di Cinecittà e stando alle indiscrezioni dell’esperto di gossip Amedeo Venza, proprio il noto modello e tiktoker potrebbe varcare quanto prima la fatidica porta rossa. Le prime indiscrezioni erano trapelate dalla pagina Instagram VeryInutilPeople che attraverso le sue Instagram Stories aveva lanciato la bomba scrivendo: “A breve nella casa del GF Vip entrerà un tiktoker”. Non aveva aggiunto ulteriori dettagli sull’identità, se non una precisazione sul suo ingresso: “Entrerà presto perché è già in quarantena”.

A svelare il tassello mancante, ovvero quello relativo al nome di Antonio Medugno, è stato invece Amedeo Venza che attraverso le sue Instagram Stories ha riferito: “Antonio Medugno è un nuovo concorrente del GF Vip”. A confermare la sua presenza, anche un’altra esperta di gossip, la blogger Deianira Marzano: “Ragazzi visto che la notizia è uscita e c’è Antonio Medugno al Grande Fratello, siamo della stessa agenzia, non mi sembrava un grande spoiler da fare, però gli voglio fare il mio in bocca al lupo perché è un ragazzo fantastico. Io lo conosco e sono sicura che lo amerete anche voi”.

Chi è Antonio Medugno, modello e tiktoker

Con un seguito di oltre 320 mila follower solo su Instagram, Antonio Medugno è un modello e tiktoker. Sulla nota piattaforma di video conta oltre 3,3 milioni di follower. Un seguito enorme che gli ha permesso negli ultimi anni di conquistare la sua grande popolarità portandolo letteralmente a spopolare su TikTok. Classe 1998, è originario di Napoli e da alcuni anni lavora nell’ambito della moda. Antonio è riuscito così a realizzare una delle sue grandi passioni che coltivava sin da bambino. Nonostante la giovane età ha già collezionato una serie di esperienze professionali degne di nota, avendo sfilato per brand del calibro di Richmond e Moschino.

Dalla moda a TikTok il passo è stato breve e nel giro di poco tempo ha subito ottenuto una grande popolarità. Antonio ha svelato di essere approdato sulla nota piattaforma social grazie a sua sorella, come riporta Webboh.it: “Ho iniziato il mio percorso su TikTok grazie a mia sorella che mi spingeva a iscrivermi. All’inizio ero scettico, credevo che fossi troppo grande per quei trend. Nel primo video, editato su mia sorella, mostravo il mio glow up: divenne subito virale, così iniziai a metterci più impegno”. Antonio ha svelato di avere un ottimo rapporto con il padre che considera “un idolo”. Ha una sorella di 10 anni ed un fratello di 21, ama la palestra e il pubblico appassionato di Uomini e Donne ricorderà la sua partecipazione come corteggiatore di Clarissa Marchese nel 2019.



