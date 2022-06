Antonio Medugno nuovo tronista di Uomini e Donne?/ Spunta l’indiscrezione…

Antonio Medugno tronista a Uomini e Donne?

Antonio Medugno nuovo tronista di Uomini e Donne? La stagione del programma di Maria De Filippi si è conclusa con le scelte di Luca Salatino che ha lasciato il programma con Soraia Ceruti e Veronica Rimondi che ha scelto Matteo Farnea preferendolo ad Andrea, ma già circolano i primi nomi dei probabili tronisti. Nelle ultime stagioni, Maria De Filippi ha preferito puntare su volti sconosciuti al grande pubblico, ma per la prossima stagione potrebbe decidere di puntare su ex protagonisti dei reality. Dopo il nome di Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen Di Pietro, spunta anche il nome di Antonio Medugno.

Con migliaia di followers su Tik Tok, Antonio Medugno è entrato nella casa del Grande Fratello poco prima della finalissima legando con Nathaly Caldonazzo. Ufficialmente single, il nome di Medugno è stato accostato al trono di Uomini e Donne: sarà lui il nuovo tronista?

Antonio Medugno, l’indiscrezione su Uomini e Donne

Secondo Amedeo Venza, Antonio Medugno potrebbe essere scelto dalla redazione di Uomini e Donne come prossimo tronista. Single e desideroso d’innamorarsi, l’ex vippone, in un’intervista rilasciata ai microfoni di MondoTV24. sulla possibilità di poter fare il tronista, aveva detto: “Perchè no… Mi sentirei pronto ad affrontarla, perciò mai dire mai nella vita. Chissà”.

Sempre ai microfoni di MondoTv24, Medugno, parlando della propria situazione sentimentale, aveva detto: “Ad oggi a livello sentimentale sono abbastanza libero. Ho una persona che mi piace, da un po’, ma preferisco tenerla abbastanza privata. Giulia è una persona bellissima che ho conosciuto, abbiamo avuto un flirt e siamo stati bene, poi per tante cause e cose è dovuto finire, ma siamo in ottimi rapporti”.

