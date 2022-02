Antonio Medugno/ “Quando mi sono aperto mi hanno fatto del male, ho messo uno scudo”

Antonio Medugno amato sia dentro che fuori il GF Vip

L’ultimo concorrente della Casa del Grande Fratello Vip, Antonio Medugno ha subito fatto parlare di sé all’interno del reality. Il web si è accesso soprattutto alle visioni hot del tiktoker, che è stato definito l’uomo più sexy all’interno della Casa. Gli addominali scolpiti e il fisico da urlo hanno conquistato subito i social e i fan che lo adorano e lo seguono in tutte le dirette. Anche all’interno della Casa tutte sono cadute ai suoi piedi; Antonio sa come conquistare, oltre a Delia e Soleil. In poco tempo il giovane Antonio è riuscito a conquistare il cuore dei Vipponi e dei fan di Canale 5.

Clarissa avverte Medugno "Fuori facciamo i conti"/ "Giulia D'Urso? Lui ha scelto me"

All’interno della Casa Antonio ha avuto il coraggio di aprirsi con Delia ed ha avuto la possibilità di condividere alcuni momenti intimi della sua storia, in cui ha parlato degli amori della sua vita e delle sue love story. Il giovane ha ammesso di essersi innamorato solamente due volte mentre attualmente avrebbe in corso una frequentazione. Sul web impazzano i possibili nomi, molti accennano a Giulia D’Urso mentre in diretta dallo studio Clarissa avrebbe avvertito Antonio di aspettarlo all’uscita della Casa, salvo poi chiudere la conoscenza.

Antonio Medugno/ Il mistero della fidanzata e la confessione al GF Vip: "Rapporti…"

La sintonia con Nathaly Caldonazzo

In pochissimo in tempo gli scatti hot di Antonio Medugno sotto la doccia con gli slip rossi hanno fatto il giro del web, scatenando un vero e proprio tam tam nella rete. Il giovane tiktoker ha charme da vendere, per questo motivo ha conquistato tutti sia dentro la Casa di Cinecittà che fuori. Il modello e tiktoker ha fatto molta strada a soli 23 anni, ma riuscirà a farsi spazio nell’immenso scenario italiano come icona di stile? Lo scopriremo presto!

Nel frattempo nella spiatissima dimora di Cinecittà ha trovato diverse spalle amiche, tra cui quella di Nathaly Caldonazzo con la quale sin dal suo ingresso si è confidato in maniera intensa svelando molti lati inediti della sua vita privata ma anche del suo carattere. Con lei è riuscito anche a tirare fuori alcune insicurezze, come accaduto di recente. Il tutto senza malizia o secondi fini ma per il semplice gusto di conoscersi e scambiarsi punti di vista sulla vita, anche alla luce delle differenze di età tra i due Vipponi.

ANTONIO MEDUGNO/ “Non voglio sentirmi usato da Delia Duran"

Antonio Medugno, le insicurezze del tiktoker

Nel corso della sua permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip sono spesso trapelate le insicurezze di Antonio Medugno ed il suo carattere particolarmente fragile ed insicuro. L’amicizia con Nathaly è servita al ragazzo ad affrontare i momenti di maggiore debolezza, nonostante il timore che possa essere proprio lei la prossima eliminata dalla Casa. Dopo averlo rassicurato, l’attrice gli ha dato dei saggi consigli per riuscire ad affrontare in modo nuovo le difficoltà che incontrerà lungo il suo cammino: “Devi solo uscire da qua senza paure, non sminuire il tuo potenziale”.

Antonio è consapevole di avere ancora il bisogno di avere l’appoggio delle persone che lo circondano, ammettendo: “Ho messo uno scudo e qui dentro per la prima volta sono uscito io”. Ma per l’amica mostrare le sue fragilità rappresenta un punto a favore del ragazzo. “Nella vita privata, quando mi sono esposto molte persone mi hanno attaccato”, ha spiegato Medugno, “Quando mi sono aperto mi hanno fatto del male”. Il consiglio della Caldonazzo è quello di fare sempre attenzione a chi può realmente fidarsi. Un discorso che vale sia nella vita che nella Casa del GF Vip.

© RIPRODUZIONE RISERVATA