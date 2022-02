Bacio con Delia voluto da Soleil?/ Antonio Medugno: “Duran dice che…”

Durante il momento radio nella casa del Grande Fratello Vip, si parla del bacio tra Delia Duran e Soleil Sorge ma Antonio Medugno rivela a Soleil qualcosa di inaspettato su quel bacio… Procediamo con ordine: Miriana Trevisan chiacchiera con Delia a proposito del bacio appassionato con Soleil e vuole capire cosa è successo e se lei abbia provato qualcosa. In un primo momento Delia le spiega che per entrambe quello è stato un momento per abbassare le barriere e avere un po’ di leggerezza, necessaria all’interno della Casa, in più è servito per togliere l’energia negativa che c’era tra loro.

Fin qui tutto quadra e sia Delia che Soleil danno la stessa versione dei fatti; il bivio si pone però quando le due parlano di cosa hanno provato dopo quel bacio. Delia sostiene sia nella puntata del 21 febbraio che nella conversazione con Miriana per il momento radio, che ha provato qualcosa, che le è piaciuto tanto e che comunque le ha trasmesso, oltre che energia positiva, una forte chimica e attrazione per Soleil. Per quest’ultima, invece, tutto il contrario. Soleil ha affermato in puntata, in seguito alla richiesta di Alfonso Signorini di esporsi riguardo alle sue emozioni e sensazioni dopo il bacio, che lei non ha provato assolutamente nulla: “È stato un gioco, un momento di spensieratezza e poi dopo sei mesi dentro la Casa un bacio fa sempre piacere”.

La rivelazione di Antonio a Soleil: “Delia dice che sei stata tu a cercare di baciarla”

Mentre Delia parlava a Miriana del bacio per la radio del Grande Fratello, gli altri vip guardavano e ascoltavano tutto con attenzione, tanto che ad un certo punto Soleil – che scherza e commenta sempre le conversazioni degli altri vip -, dice in modo goliardico: “Dillo che mi volevi baciare!”. In quel momento Antonio che era seduto accanto a lei, le dice: “No, eri tu che la volevi baciare”.

Davanti a queste parole (che Delia aveva detto ad Antonio dopo il bacio), Soleil rimane basita e si chiede come sia possibile che abbia fatto un’affermazione simile dopo che nella realtà dei fatti, lei ha provato ad evitare i suoi baci per tre volte. Antonio le dice che probabilmente si riferiva ad altri momenti e Soleil prontamente e con molta sincerità gli spiega che, quando lui non era ancora all’interno della Casa, lei e Manila in un momento di festa hanno scherzosamente avvicinato e baciato a stampo Delia. A parte questo, poi, è stata Delia a baciarla in giardino. Possibile che Delia abbia una visione diversa dell’accaduto?

